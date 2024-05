Sanabria esperará hasta junio para saber si se cubren las plazas médicas

Casi dos horas y media se prolongó la reunión de la delegada Territorial de la Junta, Leticia García Sánchez, en Palacios con los alcaldes de la Zona Básica de Salud de Sanabria, y con una amplia representación de Sanidad con la Gerente de Asistencia Sanitaria, Montserrat Chimeno, el coordinador de Centro de Salud y el responsable de Enfermería para poder atender a todas las preguntas de los alcaldes. La principal inquietud es la situación tras la resolución del Concurso de Traslados que "deja a Zamora en una situación peor que estaba con anterioridad" y "hemos sufrido una pérdida de profesionales".

En junio "podremos tener la foto definitiva de cómo queda la provincia a nivel sanitario", aunque con las previsiones quedará vacante un médico de Equipo en la demarcación de Pedralba de la Pradería y una vacante de médico de Área, además de una baja de larga duración. Con las contrataciones previsibles 3 en oferta pública y dos en contratación, y pese a las dos bajas por jubilación, la previsión es que haya 9 médicos de Equipo y 3 médicos de Área, 12 facultativos de los 14.

La ZBS de Sanabria "no es de las que ha sufrido peores circunstancias en el concurso". De las 10 demarcaciones y los 4 médicos de Área a mayores para 66 localidades y algo menos de 4.000 tarjetas sanitarias "está vacante una demarcación". A los dos médicos de Área que se han ido por el concurso de traslados, el 2 de mayo, hay un tercero que se fue "para cursar la titulación MIR". Leticia García añadió que "se han contratado ya dos médicos, es solamente una la que nos queda pendiente".

La delegada reiteró que esta situación no es estática "el concurso es una de las distintas bases de provisión de médicos en nuestro territorio, que tiene que completarse con otras herramientas de provisión de personal como la oferta pública de empleo". La previsión de esa oferta pública "de tres médicos más para esta zona, más otros dos que están en proceso de contratación", lo que supone 5 médicos más, además de estar pendiente de los procesos de consolidación de empleo. La vacante de El Puente y Galende "está cubierta" con un médico MIR.

Ante la llegada del verano "siempre hay preocupación, en materia Sanitaria, porque hablamos de la asistencia de los pacientes y esa preocupación la mantenemos constantemente en ésta y en todas las ZB". Gerencia y Atención Primaria "trabajan activamente la búsqueda de profesionales para que no quede vacante ninguna plaza en verano" y señaló el problema de la escasez de médicos no solo en Castilla y León sino en toda España e insistir ante el Gobierno para que haya más médicos MIR. La demarcación de enfermería de Trefacio está solicitada "y se está prestando de facto como si la Demarcación existiera" con tres enfermeras. De la carencia de trasporte desde los pueblos al Centro de Salud y viceversa "hacemos lo que podemos con el Trasporte a la Demanda y los traslados en ambulancia también, a criterio médico, según la situación del paciente".

Los alcaldes de la Zona Básica de Salud durante la reunión con la delegada territorial. | A. S. / Araceli Saavedra

El alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández Blanco, calificó de "parche" que "se agravará aún más en época estival". La sustitución de "grandes profesionales, como los dos últimos, el médico de Pedralba y la médica de Trefacio, por dos médicos que no tienen hecho el MIR, me parece que hay una pérdida de calidad enorme". El alcalde señaló que, a la espera del Concurso y la Oferta Púbica, "no tengo mucha esperanza de que nadie vaya a las tres plazas". Afirmó que la situación "se puede ir agravando" con las 6.000 cartillas de desplazados, que no representa ni el 10% de la gente que accede al centro.

Planeó el plan de contingencia para que haya dos médicos de guardia en el Centro de Salud siempre y evitar que la UME se desplace a situaciones que no son tan urgentes. El alcalde rebatía el "mantra" de que los médicos no quieren venir a la provincia, ni los traumatólogos ni los oftalmólogos y "la administración tiene que mirárselo de por qué somos los últimos". En Puebla "tenemos el problema, añadido de los que están no los fidelizarlos y se van". Señaló el caso de la Matrona, que después de 14 años, se le plantea un contrato de 3 meses, mientras se resuelve el Plan de Estabilización. Subrayó que "matronas hay, fisios hay". Planteó un refuerzo de Fisioterapia con "una profesional enorme" y cumple dos funciones "económicamente es más rentable" para los pacientes que tiene que ir a Zamora, y el que va a fisio desde Atención Primaria tarda meses por la lista de espera. Calificó de parche y se refirió al dato concreto de que "hoy –por ayer- con cuatro médicos ha tenido que hacer 10 demarcaciones".

El teniente de Alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos, pidió que "se cubran los puestos del centro de Salud de Puebla con las condiciones que debería tener, 10 médicos MIR" y los cuatro de área que solo hay dos, uno de baja y una vacante. "Estaríamos bastante bien para cubrir todo lo que son salidas de Guardia, vacaciones, bajas y llegaríamos al punto crítico, nuestro verano, con todo esto cubierto". Martos valoró que "no creo que los médicos no quieran venir a esta zona" y abogó por potenciar no solo el dinero "hay puntuación, otras opciones que saben manejar perfectamente para vincular al médico con Sanabria".

Se remitió a "contrato de larga duración" y señaló el caso de la última médico de El Puente a la que no se le ofreció un contrato de larga duración, solo de tres meses. Y señaló casos concretos de médicos que han venido a Sanabria y "se han jubilado y no son de Sanabria. Se han quedado y se han establecido". Miguel Ángel ahondó que "Sanabria es un gran sitio para vivir pero hay que incentivar a la gente a la hora de venir, que nos conozca y que sepan que en el Centro de Salud se trabaja bien".

