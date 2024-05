La iglesia de Vidayanes: Un templo sembrado de cubos por las goteras

Iglesia de Vidayanes, un templo del siglo XVI bajo la advocación de San Juan Bautista, presenta serias deficiencias.

"Se encuentra en un lamentable estado con cubos repartidos en el interior debido a la existencia de goteras" expresa una visitante del templo situado en el pequeño pueblo de la Tierra de Campos de Zamora.

Estado del artesonado de la iglesia de Vidayanes / Cedida

Relata que "la nave principal de la iglesia está cubierta por armadura ochavada de lazo de diez, por lo que urge arreglar el tejado para posteriormente restaurar la armadura".

"Esta semana he visitado la iglesia de Vidayanes y me ha sorprendido el lamentable estado en que se encuentra, la última vez que estuve allí no vi cubos en el interior de la iglesia debido a la existencia de goteras, es urgente arreglar el tejado" advierte tras hacer un llamamiento a las instituciones para su actuación urgente y se ayude al pueblo de Vidayanes a "recuperar su patrimonio".

Estado de la iglesia de Vidayanes / Cedida

"La armadura de la nave central ochavada de lazo de diez, bien merece el esfuerzo por su mantenimiento en buen estado, No sirve de nada estudiar el patrimonio si no somos capaces de mantenerlo".

Situada en una explanada en lo alto de una gran plaza, destaca su torre robusta que tiene aspecto de fortaleza. En lo alto de la puerta se puede ver un escudo de la Iglesia de Vidayanes.

Estado de la iglesia de Vidayanes / Cedida

El templo consta de dos naves, sobresaliendo la de la izquierda donde se halla el altar mayor, con un retablo del siglo XVIII.

Especialmente destacado es el extraordinario artesonado mudejar que cubre la nave principal, rico en ornamentación y que presenta importantes desperfectos.