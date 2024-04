El calvario sin Internet del joven que regresó a teletrabajar a Sanabria

El despliegue de la fibra óptica en Ribadelago Viejo llega tarde, exactamente fuera de plazo, y no es una prioridad para perjuicio de vecinos y profesionales que teletrabajan "como pueden". Usuarios forzosos de Internet han presentado varias quejas a la Junta de Castilla y León, que aunque no es competente en la materia, ha contestado a las reclamaciones de panera extensa. Y no es una prioridad, cuando la red se ha quedado a un kilómetro, más o menos, la distancia entre el Ribadelago Nuevo, donde ya está instalada, y Ribadelago Viejo.

Con un "router" en la mano con poca cobertura y a expensas de que no haya temporal que corte la luz o la señal de telefonía "trabajo muy nervioso porque con un poco de aire o con temporal se va la cobertura", reconoce Juan Carlos, uno de los jóvenes que regresó hace año y medio al pueblo para vivir y trabajar. Desde el pasado año ha remitido dos quejas porque la instalación debía estar terminada para diciembre de 2023.

De acuerdo a la información de la propia Secretaría de Estado del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública facilitada a uno de los usuarios que ha reclamado a través de la Junta, el núcleo de Ribadelago Viejo fue seleccionado por Adamo Telecom Iberia SA el correspondiente expediente de despliegue de la fibra óptica hasta el hogar (FTTH 061400-2021-055) dentro de la convocatoria de 2021 del Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión (Único) de banda ancha y cuyo plazo expiraba el 31 de diciembre. En 2022 se certificó que en el municipio de Galende existían aún varias zonas blancas en el programa Único 2022, y en diciembre de 2022 la misma empresa era la beneficiaria para ampliar la red a todas las zonas blancas, incluido el casco urbano del pueblo viejo, dicho expediente figura en ejecución hasta 2024.

Ribadelago Viejo denuncia el retraso en el despliegue de la fibra óptica / Araceli Saavedra

Y por si alguien tiene dudas los servicios de telecomunicaciones están considerados "servicio universal" que garantiza a todos los ciudadanos, con independencia de su localización geográfica el derecho a obtener una conexión fija que permita un acceso adecuado y disponible a Internet de Banda Ancha con una velocidad mínima de acceso de 10 Mbps en sentido descendente, incluyendo, entre otros, llamadas telefónicas y videollamadas con calidad estándar. Velar por el cumplimiento es tarea de la Subdirección General Operadores de Telecomunicaciones.

Por el momento la empresa obligada a instalar tiene una prórroga hasta el 31 de mayo de este mismo año, y la información remitida a los titulares de las quejas es que, actualmente se encuentra planificado para el primer semestre de 2024 "entre los meses de marzo o abril" según la información facilitada a la Administración por el operador.

Marzo se lo ha llevado el temporal y en abril "no vemos movimiento" según los afectados. Lo que sí se ve es el amplio despliegue de cableado por el pueblo, y no precisamente de fibra.

