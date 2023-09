Suárez-Quiñones anuncia que el plan de restauración por los incendios de Losacio y Riofrío llegará en otoño

El plan de restauración de los terrenos afectados por los incendios de Losacio y Riofrío estará concluido y publicado este otoño, tras mantener una segunda reunión con los alcaldes para que completen las aportaciones al plan de restauración que incluye criterios técnicos, pero también los específicos de los ayuntamientos.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente Juan Carlos Suárez-Quiñones hizo este anuncio en Villardeciervos, donde visitó uno de los parajes donde se está haciendo el seguimiento de la regeneración natural de pino pináster. Los ayuntamientos, ante la pérdida de ingresos forestales en las próximas décadas en sus presupuestos municipales, recibirán ayudas.

Anunció una inversión de más de un millón de euros para la reforma de la base "importante" de helicópteros de la Centro Forestal de Villardeciervos, que forma parte del conjunto de actuaciones de renovación mejora y potenciación del operativo de lucha contra incendios forestales, en cumplimiento de los acuerdos sindicales y patronales de septiembre de 2022. La base contará con dos naves nuevas para las autobombas y mejorar las condiciones del personal de las cuadrillas helitransportadas "que forma parte del refuerzo general". Paralelamente se realizarán mejoras en la base inoperativa de Vivinera.

En esta visita, el consejero estuvo acompañado de la delegada territorial, Leticia García Sánchez, y la alcaldesa de Villardeciervos, Rosa María López Fernández. La visita se desarrolló en medio de un amplio despliegue de Guardia Civil, aunque el consejero solo fue increpado a su llegada por un vecino que le reclamó el pago por aprovecharse de las propiedades de los particulares y "¿quién nos paga lo quemado?".

El propio consejero entendía el enfado vecinal a raíz de los incendios. También saludó a los miembros de la cuadrilla helitransportada que regresaban del entrenamiento y se interesó por sus necesidades. Uno de los jóvenes le traslado la necesidad de fomentar el empleo para jóvenes en este sector.

Para Suárez-Quiñones precisó que la restauración supondrá una inversión de más de 50 millones de euros y "una actividad que ciframos en 10 años para trazar algunos resultados razonables, visibles y que puedan permitir que las masas forestales, especialmente las arboladas, tengan una situación razonable de reposición del daño causado".

A la espera de una segunda reunión con los alcaldes

Los Planes de Restauración de los incendios de Riofrío y Losacio "no están terminados y publicados porque tienen características especiales. Primero, su extensión comarcal, que es muy relevante, y en segundo lugar que hemos querido dar una participación muy especial a los ayuntamientos". Según adelantaron, habrá una segunda reunión con los alcaldes en otoño "para que determinen, identifiquen y hagan las peticiones".

La superficie forestal afectada en estos incendios, los más graves en la comunidad, fue de 21.500 hectáreas de arbolado y 45.000 hectáreas forestales. Se han subastado 1 millón de metros cúbicos de madera, que han reportado 16 millones de euros, de los que el 70% ya han recibido los ayuntamientos, y el 30% a mejoras del monte. La cuarta subasta en marcha de más de 400.000 metros cúbicos de madera, que supone 2,5 millones de euros, 70% de ingresos para los Ayuntamientos y el 30% para mejoras del monte.

"Todo ello forma parte de esas actuaciones de emergencia". Para el consejero "el fondo de la cuestión es la restauración de la zona afectada, una zona arbolada importante de 21.500 hectáreas de arbolado" que compete a la Junta que "no solo apaga el incendio, no solo actúa de forma urgente" sino también "para apoyar a los sectores económicos, es un incendio que no solo ha causado un daño natural sino un daño a la actividad económica". Daños a la economía compensados "con ayudas" a las diferentes actividades.

Para el consejero, antes de acometer labores de reforestación hay que realizar un trabajo previo de regeneración natural. Para ello se ha realizado una actuación de muestreo en 231 parcelas con un porcentaje de restauración del 86% de recuperación natural en 200, especialmente de la especie pino pináster. Calificó esta restauración natural de "muy relevante, que es la mejor forma de restaurase la propia naturaleza que se trata de rearmar y reponer el daño".

El incremento de inversión de la Junta para 2023 era de 22,1 millones de euros en la lucha contra incendios en cumplimiento de los acuerdos con sindicatos y patronal, de 39 millones para 2024 y al año siguiente llegar a duplicar el presupuesto de 2021.

El consejero precisó que a la inversión de este año "vamos a aplicar numerosos fondos europeos y fondos autónomos para que esa inversión llegue a los 143 millones de euros para mejorar las infraestructuras, las dotaciones de personal, la formación, la seguridad del personal, y para mejorar toda la maquinaria para la lucha contra incendios forestales".