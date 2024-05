Roban en la notaría y en una empresa de Puebla de Sanabria

Las oficinas de la notaría y de una empresa de construcción de Puebla de Sanabria sufrían sendos robos en la madrugada de este jueves. En la notaría de la calle Avenida de Braganza entraban por la puerta tras hacer saltar las dos cerraduras y llevarse una cantidad de dinero en metálico.

Los asaltantes intentaron entrar por un portal colindante donde forzaron la cerradura y entraron en otro cuarto del portal que estaba vacío. Una vecina del inmueble oía de madrugada ruidos, pero no se percató de lo que sucedía en el bajo del edificio, donde está alojado el despacho.

Oficinas de la notaría de Puebla de Sanabria / A. S.

Mayores fueron los daños en las oficinas de una empresa de construcción situada en la calle Las Ánimas donde forzaron dos cajas donde, entre otras cosas, había guardada diversa documentación de la empresa.

Sí revolvieron todo, como confirmaban los responsables de la empresa, y vaciaban un extintor por la oficina. El robo se debió producir sobre las tres de la mañana por las manifestaciones de algún vecino que oyó unos golpes, pero no oyó no saltó la alarma de las oficinas.

Por el momento, en la empresa no han hecho balance de daños y de la sustracción de dinero u objetos. No se llevaron ningún ordenador, aunque no se sabe si han quedado inutilizados, a la espera de hacer la peritación por el seguro de la empresa.

A primera hora de la mañana, la Guardia Civil efectuaba la inspección ocular en los dos inmuebles donde se producían los robos.

