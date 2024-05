Los vecinos de La Carballeda alertan ante la pérdida del "50%" de los médicos

Más de 400 personas de los municipios de la Zona Básica de Salud de Carballeda se sumaban a la manifestación convocada por la Alianza UPA-COAG, este miércoles, para reclamar médicos para las tres plazas vacantes. La Carballeda pierde "el 50%" de los médicos al no cubrirse las plazas de Villardeciervos, Sagallos y Asturianos, como denunció la organización de la protesta.

La concentración comenzaba ante la residencia de la tercera edad de Villardeciervos por doble motivo, como señalaba el representante de COAG, José Manuel Soto. Por un lado para "reconocer la labor, la buena labor, y la dedicación de los trabajadores actuales y de todos los que han pasado por la residencia", en un día significativo en el que se conmemoraba el 1 de Mayo. Este centro fue "la primera residencia que se abrió hace 45 años en toda Carballeda y Sanabria". Se construyó "gracias a alguien que movió los hilos y puso dinero" recordó precisamente Soto. Calificó de "imprescindible" los médicos de la Carballeda para las dos residencias, Villardeciervos y Mombuey.

Carballeda defiende el derecho a la Sanidad con médicos y la apertura de los consultorios locales / Araceli Saavedra

Y el segundo motivo "nuestra gente mayor necesita al médico y que no nos duela nada porque nos toca llamar al 1-1-2 y a la carrera". "Todos ellos han pagado su Seguridad Social y tienen derecho a la Sanidad" denunció un Soto crecido por la alta participación.

El apoyo social e institucional quedaba claramente reflejado con la presencia de alcaldes y concejales de los municipios de la ZBS de Carballeda. El más representativo era el de Cernadilla, Herminio Aparicio, que ha asistido a prácticamente todas las convocatorias con la convicción "de que es por mis vecinos", al igual que la presidenta de la Entidad Local de Villanueva de Valrojo, Belén Martín, que también ha asistido a la mayoría de las protestas. Los alcaldes de Villardeciervos, Mombuey, Cernadilla Ferreras de Arriba, Manzanal de Arriba y Rionegro del Puente abrieron la marcha detrás de la pancarta “Sin médicos no hay futuro”.

Las pancartas no han tenido tiempo de apolillarse en casa y volvieron a salir a la calle, como la que llevada una vecina sobre "La Sanidad pública no se vende, la sanidad pública se defiende" y que tiene la misma validez de hace años. La preocupación es para todas las edades, la manifestante más pequeña de casi tres meses, a falta de un día, viene con la preocupación en su pancarta "Y si me pongo malita ¿Qué hago?".

"Nos ignoran" denunció Soto, pero habrá continuidad en las movilizaciones "tenemos que tocar la corneta y estar en la calle". Criticó la política de Sanidad de este consejero y los anteriores con el recorte de médicos, en Carballeda, el Bierzo y Sanabria, donde a los dos médicos que se van "pueden irse otros dos más". Después de tres meses de apertura de 18 consultorios médicos de la ZBS con la falta de médicos se vuelven a cerrar. Reclamó a la Consejería que cumpla las promesas de incentivos para los médicos en las zonas de difícil cobertura "iban a tener incentivos laborales, económicos y de puntuación, y a día de hoy, nada de nada. Y no hay nada peor que un trabajador descontento". Destapó la táctica de la Administración "decir que somos pocos y que no merece la pena abrir los consultorios para los pocos que estamos". Reclamó una UVI móvil para la zona de Aliste, ya que en estos momentos la de Mombuey o de Sanabria pueden ser movilizadas y dejar las ZBS sin transporte de urgencias.

Denunció el recorte de servicios en el medio rural. "Hay muchas cosas que arreglar, la carretera, el ten pero el médico es prioritario y resolver el problema sanitario es lo más urgente". En el transcurso de la intervención de Soto llegaba la noticia del accidente de tráfico de Pedro Fernández, de UPA Sanabria, cuando se dirigía a participar en la manifestación. Como consecuencia del accidente tuvo que ser evacuado 110 kilómetros, desde el punto del accidente, hasta el hospital Virgen de la Concha,

