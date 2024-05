La zamorana Lucía Gonzalo lanza una canción sobre el acoso escolar

Este jueves 2 de mayo se celebra el Día Internacional contra el Acoso Escolar y con motivo de esta efeméride, la artista zamorana Lucía Gonzalo lanza el tema 'Animal de circo' para concienciar a la sociedad. La canción, basada en su propia experiencia personal, fue escrita hace algunos años y en ella describe las sensaciones que se perciben y sienten desde el punto de vista de víctima del bullying.

La cantautora, que comenzó tocando la guitarra en la Escuela municipal de Zamora y luego retomó la música de forma autodidacta, considera este tema como una pequeña aportación y contribución a la visualización de este "enorme problema" con el objetivo de incitar a su reflexión.

Si el pasado año la joven talento homenajeaba a Zamora en su canción “Amapola blanca”, la joven ha querido publicar 'Animal de circo' en todas las plataformas digitales (YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, etcétera). Aunque ya la interpreta en sus conciertos, la grabación en estudio con el productor Edu Jerez ha sido clave para esta aproximación a más oyentes. Además, 'Animal de circo' cuenta con colaboradores de reconocido prestigio en el mundo musical como:

Edu Jerez: producción, mezcla y bajo

Santi Quizpe: mastering

Carlos Adeva: grafismo portada

Coki Giménez: batería

Álvaro Espinosa: guitarra

Kike Blanco: hammond y wurtlizer

Lucía Urones: violín

Wiss: coros

'Animal de Circo' / L. G.

Los números del bulllying

Recientemente, la ONG Educo ha alertado de que, en un aula con treinta niños y niñas, nueve han sufrido acoso escolar u otra violencia en la escuela en algún momento de su vida, según un sondeo realizado a mil adolescentes de entre 12 y 17 años.

Según este estudio, el 29,5% afirmó que había sufrido 'bullying' u otro tipo de violencia en el colegio (eso incluye toda acción, omisión o trato negligente, ya sea entre pares o con personas adultas), el 59,1% dijo que no y un 11,4% no lo sabía o prefirió no contestar.

Cifras cada vez más elevadas que incluso "podrían ser más altas porque solo vemos la punta del iceberg", según Pilar Orenes, directora general de Educo. "No es fácil denunciar la violencia, y a veces está tan normalizada que niños y niñas no la identifican como tal”, añade la responsable de la ONG de infancia.