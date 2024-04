El PSOE de Zamora compara el caso Pedro Sánchez con el de Demetrio Madrid

“En un día como hoy quiero acordarme de Demetrio Madrid y de lo que le hicieron. El primer presidente de la Junta de Castilla y León, nuestro zamorano ilustre tuvo que dimitir porque se le empezó a acusar injustamente y al final, al año y medio, cuando sale una sentencia absolutoria ¿Quién le repone eso, ese dolor y ese sufrimiento que le ha ocasionado el tener que tomar una decisión muy dura y trascendente? Y en el caso de Pedro Sánchez por defender a tu pareja con la que tienes tu vida y dos hijas”.

Así se expresa el secretario general provincial del PSOE, Antidio Fagúndez, quien cree que este asunto es “muy doloroso”. No es, dice el líder socialista “una cuestión de resistencia”, porque Pedro Sánchez “ha tenido una resistencia a prueba de bombas durante todo este tiempo porque ha recibido todo tipo de insultos, de presiones personales y sobre todo ha sido capaz de superar una crisis económica derivada de la guerra de Ucrania y sobre todo abordar y afrontar la pandemia con mucha fuerza y sacando al país de uno de los momentos más difíciles que hemos vivido en democracia que ha sido soportar el Covid y la pandemia".

Por tanto, “no es un problema de tener la espalda ancha o de resistencia, que la ha demostrado ampliamente, sino que es un problema personal. Cuando atacan a tu mujer y estás ocasionando a tus hijas un daño indirecto muchas veces ese sentimiento de dolor es mucho mayor. Llegar a casa cada día y encontrarte a tu mujer en una situación muy delicada hace que no todo sirva y que a veces digas ¿merece la pena este esfuerzo que estoy haciendo para sacar al país adelante cuando esto y haciendo un daño horroroso a mi familia?

Recortes de titulares

Cuando "además es totalmente injusto, porque se basa en una denuncia que ha hecho un pseudosindicato a través de unas denuncias falsas, porque solo aporta unos recortes de titulares de unos pseudoperiodistas en unos medios digitales y que no tienen ningún tipo de prueba y que lo único que aportan son bulos, entre ellos decir que le han dado una subvención a una tal Begoña Gómez que luego era una señora de Santander, no era ni su mujer. Y hoy incluso ya salen y dicen que posiblemente muchos de los recortes de prensa sean falsos, pero el daño ya está hecho".

Fagúndez admite las críticas políticas, pero llama a la reflexión no solo de Sánchez, sino de toda la sociedad. “Todos tenemos que pensar si queremos vivir en una democracia en la que cualquier persona libremente pueda difundir bulos y a partir de estos intentar arruinar a un Gobierno. Porque si vamos a permitir que la ultraderecha a partir de estas infamias, estas calumnias pueda hacer caer un Gobierno que democráticamente los ciudadanos elegimos el 23 de julio, decidimos que queríamos un Gobierno progresista, no de ultraderecha".

Vamos a crear "un precedente muy grave si estos medios de comunicación consiguen torcer la mano a la democracia y eso es lo que todos deberíamos de reflexionar".

Canalizar el apoyo

Antidio Fagúndez ha expresado personalmente su respaldo al presidente Sánchez y el partido en la provincia está estudiando cómo canalizar el sentimiento de militantes y simpatizantes. El sábado se celebra el comité Federal en Madrid en el que se expresará “el apoyo unánime al presidente del Gobierno, pero es una decisión que tiene que tomar él”.

Barrios, con Feijóo y Mañueco, en Corrales en una campaña electoral / Archivo (Emilio Fraile)

Barrios: "Que dé explicaciones"

El presidente del Partido Popular de Zamora, José María Barrios, explica que con Pedro Sánchez “vamos de sorpresa en sorpresa. Es verdad que este hombre está acorralado, pero no es un problema político, sino judicial. Hay un juez que ha abierto diligencias por un problema de su mujer y habrá que ver lo que dice la justicia”.

“Lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es dar explicaciones y no pena, quiere dar lástima, qué malos son todos, mira lo que me están haciendo. Pues no lo que tiene que hacer es asumir responsabilidades, dar explicaciones y si no es cierto lo que se publica de su mujer tendrá que salir a desmentirlo y si es cierto tendrá que asumir sus responsabilidades”.

A partir de ahí “está entreteniendo. Consiguió que no se hablara de la comparecencia del exministro Illa en el Senado y que se hable de lo suyo, comienza la campaña electoral en Cataluña y va a conseguir que no se hable de los intereses catalanes sino de su propio interés. Siempre hace las cosas por su propio interés”

Recuerda que en diez meses “la única ley que han aprobado no es para solucionar ningún problema de los españoles, sino para solucionar su problema, la Ley de Amnistía. En el Senado hemos aprobado varias leyes promovidas por el Partido Popular, lo que llamamos Leyes Feijóo y el Congreso las paraliza”.

Recuerda que “lo echaron del Partido socialista y consiguió ser secretario general, va de sorpresa en sorpresa”.

Bronca política

Reconoce Barrios que “hay mucha bronca en la política, demasiada. Y tiene como origen que cuando se le pregunta algo al Gobierno en sede parlamentaria lo que hace es atacar al Partido Popular y otros partidos también para evitar dar explicaciones”.

Recuerda que el PP no ha llamado a declarar a ninguna comisión de investigación a la mujer del presidente del Gobierno. “El presidente Feijóo ha repetido que no le gustaría tenerla que llamar, pero Sánchez tiene que dar explicaciones de todo lo que está pasando en su casa. Hay dudas razonables de corrupción no solo en su partido, sino también en su casa y tiene que dar explicaciones”.

También critica la postura de Sánchez al plantear “que a lo mejor dimito. Pues dimita o no dimita. Es un presidente, ha cancelado todo y es la primera vez que pasa en un país democrático”.

Respecto si al final Sánchez dimitirá o no “no me atrevo a hacer porras, porque es un hombre que se saca un conejo de la chistera en cualquier momento”

