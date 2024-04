"Es bonito saber que todavía existe gente así en Zamora"

Hay momentos en los que la sociedad parece reconciliarse con el mundo y volverse un poco más humano. Hace unos días, el gesto de una mujer y su posterior agradecimiento público han logrado este efecto entre los zamoranos.

Al parecer, una usuaria del autobús urbano de la Línea 3 de Zamora vio cómo dos jóvenes de corta edad trataban de acceder al bus sin éxito, pues no tenían cómo pagar el trayecto: uno había perdido la tarjeta y el otro la había olvidado en casa. Ante esta escena, producida a mediodía en la parada de la Peña de Francia, la mujer no dudó en pagarles el billete.

El acto ha sido dado a conocer por la madre de los dos jóvenes, quien ha querido expresar su agradecimiento a través de las redes sociales. "Mil gracias, es bonito saber que todavía existe gente así".

El acto ha sido elogiado en las redes sociales por otros usuarios, quienes también han querido compartir experiencias positivas parecidas para evidenciar la solidaridad de otros ciuddanos. "Mi hija adolescente se lo pagó a un señor de tercera edad porque había olvidado su cartera", se enorgullecía Carmen. "A mí hace años me robaron la cartera en la parada del autobús en la ría de Bilbao y tenía que irme a Basauri donde vivía. Una señora que no nos conocíamos de nada me pagó el autobús para poder regresar a casa", recordaba Isabel.