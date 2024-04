De MasterChef a Maestros de la Costura desde Benavente

Benavente estuvo presente anoche en la final de Maestros de la Costura. En realidad, lo ha hecho durante toda la temporada, la sexta. Y también en la anterior, en 2022, durante la quinta.

Una decena de muebles del plató están hechos de principio a fin en la avenida de León, donde el carpintero artesano Alberto Sánchez Reinoso, de 33 años, los construyó. Algunos de ellos han regresado aquí tras grabarse el programa. Shine Iberia, la productora, se ha quedado con algunos, otros los ha devuelto tras alquilarlos.

En los créditos del programa, en los agradecimientos, aparece también Decorafelicidad, el proyecto de emprendimiento que Alberto y su mujer Nuria pusieron en marcha hace una década como un blog que mostraba cómo trabajaban la madera y que les ha llevado a amueblar los platos de MasterChef Celebrity, MasterChef Junior y dos temporadas de Maestros de la Costura.

El mismo mueble en el plató. Arriba, el jurado de Maestros de la Costura con invitados. | RTVE y A. S. / J. A. G.

"Todo vino del boca a boca. Una amiga de la directora de casting de MasterChef le dijo lo que hacíamos y esta nos recomendó a la directora de arte. Nos cogieron todos los muebles del decorado. Fue una grata sorpresa. Ser autoexigente hace que tus resultados en el trabajo sean lo suficientemente óptimos y buenos como para que el cliente lo note, se dé cuenta y diga, está muy bien esto que hacen. Para qué cambiar, voy a seguir con ellos, dijeron. Y han seguido. La nueva directora de arte, Isabel del Arroyo, ha sido nuestro ángel de la guarda", explica Alberto, con 33 años recién cumplidos.

"¿Qué podéis hacer para nosotros?"

Los muebles de Alberto y Nuria desembarcaron en Maestros de la Costura en 2022. "Nos preguntaron: Qué podéis hacer para nosotros porque nos encanta vuestro trabajo. Lo hemos visto y lo hemos tocado en el plató de MasterChef, y ahora queremos meter vuestros muebles en todo el decorado de Maestros de la Costura. ¿Qué os atrevéis a hacer? Todo, les contesté. Enviaron un correo con todos los muebles que querían, con medidas, gráficos y planos", relata. Fue la quinta temporada.

Alberto coloca los cajones de otro de los muebles del programa. | J. A. G. / J. A. G.

Shine Iberia también contó con ellos esta temporada ya finalizada. La productora encargó una decena de muebles, algunos adquiridos, otros en alquiler. "También recuperaron dos laneros de la edición de 2022 que habían comprado (en 2023 no hubo programa)".

Todos los muebles son apreciables por su factura en el decorado del programa. "El más importante, el que sale en primer plano, es el que más focos tiene. Me hizo ilusión. Es el mueble que está encima del escenario donde se ponen a deliberar Lorenzo Caprile, María Escoté, Palomo Spain y la presentadora Raquel Silva", explica.

Otro de los muebles salidos de las manos de Alberto Sánchez Reinoso. / A. S.

¿Y MasterChef? "Mantenemos un contacto constante, aunque unas veces por tiempo, por nosotros o por ellos, hemos pasado varias ediciones sin colaborar. Pero el contacto es permanente", afirma. "Hay continuidad en el sentido de que, como digo, no dejan de llamarnos. A veces llegan los encargos a buen puerto y otras veces no, por detalles. Pero hemos metido la cabeza aquí dentro para no salir", agrega.

¿Qué ha significado la televisión para su trabajo? "La televisión te da visibilidad y caché. Los posibles clientes ven tus perfiles de redes sociales –ahora abriremos una página web, reseña– y dicen, pues están bien, con lo cual se deciden a comprar. Es un poco una catapulta", reconoce.

Alberto, en su taller, con otro de los muebles de Maestros de la costura en su taller. / J. A. G.

Alberto, madrileño de nacimiento, y Nuria, de Santibáñez de Tera, no han querido dejar Benavente. Tienen dos niñas y se sienten arraigados a esta tierra. "Me siento apadrinado y me siento benaventano. Vendo en Madrid, pero trabajo aquí, compro a los proveedores aquí, y gasto en esta ciudad, que considero la mía y donde tengo el campo al lado. Voy seguir haciéndolo así", explica en el interior de su taller renovado con maquinaria profesional, una muestra de que su trabajo y su proyecto de emprendimiento ha sido bendecido con el éxito.

