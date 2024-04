Comediante, entre el agua y el vino en Benavente

Comediante, un Jandilla cinqueño de la ganadería extremeña de Zalduendo, es desde ayer oficialmente el Toro Enmaromado de 2024. Negro mulato, listón y bragado, con 558 kilos de peso, el astado se presentó virtualmente bajo la lluvia y la plaza correspondió a la proyección de su estampa en una pantalla gigante lanzando calimocho al aire. Entre el agua y el tinto, así devino este Comediante en el acto de petición del Enmaromado, como una metáfora de resistencia festiva ante la inoportuna precipitación.

La alcaldesa de Benavente lo concedió a la de tres, bajo un aguacero casi torrencial que no arredró a los benaventanos, sobre todo a los más jóvenes, tan empapados por fuera como prestos al trasiego interior.

Agradeció Beatriz Asensio la presencia en la plaza, por lo "especial" del día y, sobre todo por la lluvia. Dicho lo cual propuso la primera tanda de vivas a Benavente, a la patrona, y a "vosotros", el conglomerado de benaventanos que la escuchaba guarecidos con paraguas y en los soportales, o al descubierto, bajo el agua.

La fiesta se desató entre los más jóvenes pese a un aguacero que irrumpió en pleno acto de petición. | J. A. G. / J. A. G.

"En este día especial no puedo dejar de acordarme de todas las personas que por algún motivo no han podido estar aquí hoy con nosotros. Que no han podido venir a Benavente, pero que en algún momento han estado aquí pidiendo el toro. También por todas las personas que hoy nos faltan y no pueden estar. Sentimentalmente sí que están aquí porque en algún momento también han pedido el toro o nos han dado el toro como fue el caso de Luciano (Huerga)", dijo recordando a su antecesor fallecido el pasado mes de noviembre. Hace un año, desde el mismo balcón, el exalcalde fallecido había pedido emocionado a los benaventanos que disfrutaran de La Veguilla como si fuera la última.

Tras la segunda propuesta de vivas, la alcaldesa recordó a peñas y asociaciones "para que hagan que nuestras fiestas luzcan mejor que nunca", y alentó a la plaza a "gritar muy fuerte también para que nuestra fiesta sea declarada de interés turístico nacional". "Que el mundo entero sepa lo fuerte que es Benavente", dijo lanzando más vítores.

El clímax en la Plaza Mayor de Benavente tras la aparición de Comediante, el Enmaromado de 2024. / J. A. G.

Entró entonces Asensio en faena y preguntó al respetable "qué es lo que venís a pedir". Al coro de ¡toro, toro, toro...! respondió: "Pues como lo habéis pedido fuerte, fuerte, pero no mucho, de momento os voy a conceder dos toritos del Alba y los toros de cajón". Volvió a insistir a renglón seguido en la petición y la plaza respondió de nuevo con el coro petitorio.

"Pues ahora solo tengo que concederos una suelta de vaquillas, una capea nocturna, encierros y chiqui bueyes para los niños", prosiguió la alcaldesa antes de preguntar por tercera vez qué quería la plaza. Tras la respuesta consabida anunció Asensio al Enmaromado. "Pues este es vuestro toro. Comediante, vuestro toro de 2024", mientras en la pantalla terminó por aparecer el Jandilla mulato de Zalduendo.

El respetable avanzó hacia la pantalla para ver mejor a Comediante, el aguacero siguió derramando agua y el vino comenzó a escalar a brochazos hacia el azul en pleno clímax festivo desafiando por momentos a la gravedad.

