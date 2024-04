Ferretería Mardem cierra sus puertas por falta de relevo

Ferretería Mardem en una imagen de archivo de una campaña de comercio. / L. O. Z.

Cuánto me gustaría que fuera un "hasta luego", un simple "hasta mañana", como todos los días, pero no. El adiós parece ser definitivo. Pongo corazón en la despedida porque, además de estar ubicada en el corazón de Zamora, siempre ha sido un establecimiento todo corazón. La noticia, la peor noticia, me la daba el miércoles mi buen amigo Jesús Domínguez, con dolor de su corazón. "Carmen, tras 50 años de historia, con pena y con dolor, Ferretería Mardem cierra definitivamente sus puertas a primeros de mayo. Goyo se jubila y no hay relevo generacional".

Ese es el gran problema de Zamora, que no hay relevo generacional. Zamora pierde lo que las franquicias ganan. Perdemos otro establecimiento de los nuestros, de los de toda la vida, un referente en Zamora y no sólo como ferretería, sino por el alma que siempre han puesto en su trabajo don Jaime, su fundador, su hijo Jesús y su yerno Goyo. Hablar de Mardem es hacerlo de uno de los establecimientos más queridos de Zamora. Trabajo, disciplina, orden, tenacidad, honestidad, calidad y calidez de trato, y lucha constante han sido pilares fundamentales de esta firma zamorana a lo largo y ancho de este medio siglo en el que ha funcionado de maravilla. Creando e innovando, pero también conservando todo aquello que ha venido haciendo de Mardem la "tienda" de todos los zamoranos a lo largo de los años.

Siento pena y siento a la vez rabia al no poder conservar un referente de esta magnitud que siempre estuvo de moda, a la moda y por encima de las modas, conservando el espíritu fundacional. Otro cierre por jubilación que se lleva por delante un negocio próspero. Daba la sensación de que Goyo nunca se iba a jubilar. Está visto y comprobado que al igual que todo pasa y todo queda, lo nuestro es pasar, y Mardem lo ha hecho haciendo camino al andar y al amar. Me va a dar mucha pena y mucho coraje ver la tienda cerrada. Lamentablemente es lo que hay. Otro escaparate luciendo el consabido "cierre por jubilación".

A partir de mayo ya no habrá ni "hasta luego", ni "hasta mañana", pero sí ¡hasta siempre, Mardem!