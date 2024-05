El romántico gesto de la novia de Nagore Robles: "Aún sigo en una nube"

Aún recuerdo cuando en octubre, cualquier mínimo movimiento hacía que tuvieras muchísimo dolor y a veces, ni siquiera los medicamentos te hacían el suficiente efecto. Después de varios médicos y muchas opiniones, en diciembre te operaste de la espalda. Hace apenas 5 meses cuando estábamos en el hospital, no te podías mover. Y ahora, solamente unos pocos meses posterior a la operación, has realizado un triatlón en solamente 3 horas. Muchísimas semanas entrenando con dolores y cansancio, pero aun así aguantar y seguir hacia delante…. Y nunca subo, ni digo nada en redes, pero es que me apetece decir en voz alta que eres una campeona y una guerrera. Eres de admirar y toda la gente que te quiere está súper orgullosa de ti".