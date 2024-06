¿Tienes aún pesetas en casa? Te contamos dónde puedes cambiarlas por euros

Desde el 30 de junio de 2021 ya no puedes ir al Banco de España a cambiar tus antiguas pesetas por euros. Hasta entonces, los ciudadanos podían cambiar sus billetes y monedas de pesetas por su cantidad equivalente en la central de Madrid o en sus sucursales de España. Sin embargo, a día de hoy te damos un consejo: no vayas porque no te las van a cambiar.

¿Qué hacer entonces si de repente encuentras una importante cantidad de pesetas en algún cajón de tu casa?

Tienes dos opciones:

Guárdalas de recuerdo de una monada usada en España

Si lo que quieres es dinero, intenta venderla a un coleccionista

El valor de la peseta

El valor de la peseta será el que estén dispuestos a pagar por ella. Hay algunas piezas que, casi sin saberlo, tienen algo que las hace especiales para los coleccionistas hasta el punto de llegar a pagarse hasta 20.000 euros por algunas. También hay aplicaciones online donde la gente compra y vende pesetas así como tiendas especialidades con un servicio de tasación.

De dinero a chatarra

Las antiguas pesetas que los ciudadanos entregaron en el Banco de España han acabado convertidas en barriles de cerveza o hélices de barco. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, dependiente del Ministerio de Hacienda, sacó a subasta todas las recaudadas durante 2021 y 2022. Pero, no en forma de moneda, sino de chatarra. Concretamente, nada más y nada menos que 360.180 kilos. El proceso de venta fue online y adjudicado al mejor postor.