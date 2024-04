La emotiva reflexión de Nagore Robles sobre la vida

Nagore Robles ha compartido un emotivo vídeo en el que reflexiona sobre la vida y de las razones que tiene para estar agradecida cuando vienen mal dadas. Robles es una personalidad de la televisión española nacida en 1981 en Basauri, Vizcaya, España. Se hizo conocida por su participación en diversos programas de televisión, especialmente en realities y programas de entretenimiento. Además, psicóloga de formación y ha trabajado en varios medios de comunicación, tanto en radio como en televisión. Su estilo directo y su temperamento son dos de las cualidades que la definen en la pequeña pantalla.

Sin embargo, a través de las redes sociales, en los últimos días Nagore ha mostrado su parte más sensible con una reflexión vital. "Tengo salud, que es lo más importante, tengo tanta salud que estoy preparándome para un triatlón", enfatizaba. "Estoy viva, ¿parece una gilipollez, no?", reflexionaba.

Nagore también se acordaba de "personas queridas que no pudieron superar una puñetera enfermdad" y personas enfermas en las que "la falta de salud inunda todo" para concluir que "muchas veces nos quejamos de vicio".

Y es en esos días en los que quizá no le apetece hacer algún plan cuando piensa en todo lo bueno que tiene: un trabajo que le hace feliz y gente "maravillosa" alrededor. "Así que me voy a poner un poquito de música, me voy a preparar y me voy a ir a trabajar con una sonrisa porque en realidad, soy una puñetera afortunada, y lo que me queda por vivir".