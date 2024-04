Mucha tensión entre Nagore Robles y Sandra Barneda en "Supervivientes": duros reproches

La tensión en "Supervivientes" está servida. "Tras pasar un periodo bajo observación y tratamiento psicológico y médico, no consigue controlar el alto nivel de ansiedad que le provoca su posible regreso al concurso. Al tratarse de un cuadro de ansiedad reactivo, se aconseja que cese su participación en el programa" comunicaban el pasado jueves desde el programa respecto a la situación de Carmen Borrego.

Una noticia que revolucionaba a los espectadores del programa porque, sin lugar a dudas, la colaboradora de televisión ha sido la principal protagonista de esta edición... sin embargo, por prescripción médica era aconsejable que se vuelva a España.

Carmen Borrego se ha mostrado en todo momento dispuesta a continuar, pero la organización de "Supervivientes", después de estudiar su caso ha comunicado su veredicto respecto a la continuidad. "Carmen, ha llegado el momento, has estado aislada por consejo de los médicos y ya tenemos el dictamen sobre tu continuidad", ha comenzado diciéndole Sandra.

La decisión no ha sido otra de que fuera apartada del grupo, algo que no ha sido muy bien recibido por parte de algunos colaboradores como, por ejemplo, Nagore Robles que se ha mostrado en total desacuerdo con el trato que se le está dando a Carmen Borrego, hija de María Teresa Campos.

"Yo no soy la médico del programa, pero yo no aceptaría eso. A mí esto no me gusta. Si todos hiciéramos esto, se recuperan y luego vuelven. Lo siento, pero no", afirmaba Nagore Robles, lo cual le ha llevado a un duro reproche y momentos de tensión con otra colaboradora: Sandra Barneda.

"Espero que, si algún día concursas en "Supervivientes", recuerdes lo que acabas de decir. No le van a dar más tiempo del que necesita, van a ver cómo evoluciona y el martes veremos qué es lo que dictaminan los doctores. De momento, está en observación y en las mismas condiciones que sus compañeros", le contestaba la colaborada en un momento de tensión entre Nagore y Sandra que no ha dejado indiferente a ningún telespectador.