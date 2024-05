Dejadez y desidia

El 18 de mayo, el día Internacional de los Museos, la Asociación Amigos de Baltasar Lobo celebró en los Jardines Baltasar Lobo en el Castillo Medieval un acto cultural titulado "Sembrar un museo en el jardín del arte", instalación plástica de Arturo Lucas, acompañada de un concierto trio de cuerda con clarinete interpretado por Ana Castro, Rosana Eva Mangas, Mario Carpintero y Álvaro Sánchez. El acto contó con una importante asistencia de público. Todo ello en honor de nuestro más afamado artista internacional. También la asociación aprovechó para reivindicar el Castillo como Centro de Arte Baltasar Lobo.

En contrapartida a este hermoso acto, si vas paseado por la Plaza Mayor, en la confluencia de la calles de La Costanilla y la de Mariano Benlliure, y hacia la Plaza del Fresco, te encontrarás con estos cuatro murales con los que en su día el Ayuntamiento de la ciudad trató de promocionar la obra de nuestro más importante artista, Baltasar Lobo. La dejadez y la desidia es la imagen que proyectan, a la vista de todos, especialmente del propio Ayuntamiento quien en su día los colocó y que las ven todos los días sus promotores.

Allí llevan mucho tiempo sin que tantos ojos municipales hagan algo por evitar tan pobre y vergonzante imagen. La asociación ya informó en su día a varios concejales. Todo indica que no les importa. Esa es la historia de Lobo con Zamora. Alguien en el Ayuntamiento dirá con enfado que dentro de poco tendremos en el antiguo Ayuntamiento un magnífico museo, que en las recreaciones virtuales parece importante y suficiente para exponer la obra del escultor. No es verdad. Es otra mentirá más. Se puede entender que se alegue que somos un ayuntamiento pequeño, que no tenemos dinero para construir un Centro de Arte donde albergar lo prometido en su día como sería el Castillo Medieval con el último proyecto de Rafael Moneo, que han pasado muchos años de marear, engañar y manipular a nuestro escultor más importante e internacional. Existen soluciones para conseguirlo, pero para ello hay que creer en el proyecto de ciudad que supondría trabajar políticamente por este objetivo y este alcalde no sabe o no quiere hacerlo.

Todo debe pasar por conseguir primero el apoyo común de todas las administraciones locales –Diputación y Ayuntamiento– que nunca han trabajado seriamente en ello. Posteriormente, lograr el apoyo de la Junta de Castilla y León.

El paso siguiente sería crear un Patronato que aglutine a todas estas instituciones básicas ya indicadas y se trabaje también por incorporar a otras instituciones como puede ser la Caja Rural y la Universidad de Salamanca. Tampoco se debe excluir el contacto con el Ministerio de Cultura. No es nada extraordinario ya que en Castilla y León tenemos dos ejemplos concretos donde están todas juntas: El museo Esteban Vicente en Segovia y el de Díaz Caneja en Palencia. Ello permitiría aportar ideas, soluciones y presupuestos dignos y operativos.

El actual Patronato de Baltasar Lobo solo cuenta con el propio Ayuntamiento y la familia Lobo, ya de tercera generación. La aportación económica es muy escasa, sobre 50.000 € anuales. Este Equipo de Gobierno puede llegar a construir un museo para Lobo en el Ayuntamiento Viejo, pero será un proyecto frustrado que, pasado el primer momento de novedad, propaganda y falsa euforia, irá decayendo poco a poco en algo menor, sin fuerza y atractivo para una ciudad cada vez más menguante. Un pequeño museo más como es el de Vela Zanetti en León.

Estas imágenes abandonadas y deterioradas reflejan una realidad de cómo esta ciudad y sus instituciones han valorado el legado de Baltasar Lobo, que no ha tenido suerte con Zamora y nadie se va a ruborizar por ello, ni los de arriba ni los de abajo.

