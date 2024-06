Si hay un programa de televisión polémico ese es Supervivientes. Esta edición, sin ir más lejos, está dejando infinidad de ejemplos. Sin embargo, aunque puede que este año estén destacando sobremanera por la repercusión que están teniendo, la realidad es que las polémicas son algo que siempre han estado en el programa de Mediaset. No son nuevas y así lo están dejando ver ciertos ex concursantes. Porque han sido varios los que, después de haber pasado por los Cayos Cochinos, no han dudado en dar su opinión sobre la experiencia.

Concretamente, Cristian Nieto, más conocido con el nombre de Cristian ATM, ha acudido a un conocido podcast, La Escalera roja, para despacharse a gusto con el formato. Un formato, el de “Supervivientes”, al que llegó tras su paso anterior en “Mujeres y hombres y viceversa” y para el que no guarda el mejor de los recuerdos. De hecho, no ha tenido ningún reparo en sacar a la luz, ahora, ocho años después de su estancia en los arenales caribeños, todos los trapos sucios del reality.

Así, además de criticar las diferencias de salario entre los supervivientes que procedían de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ con el resto de concursantes, al menos en lo que respecta a su edición, la del 2016, también ha desvelado otra de las grandes cuestiones del formato. Una de las principales dudas, una de esas sombras que siempre ha rondado al reality generando un sinfín de hipótesis: ¿Realmente pasan hambre los participantes del programa de Telecinco? ¿Les dan comida cuando el piloto de las cámaras se apaga?

No dan nada

Pues bien, Cristian ha sido tajante. “La realidad es que no te dan una mierda”, confesaba a los micrófonos del podcast dejando caer una cierta desilusión con lo que él esperaba encontrar en los Cayos Cochinos y con lo que realmente vivió allí. “A mi luego me contaban películas de que no, de que había gente que dependiendo de quien fuese, si era la Pantoja, por ejemplo, le daban hamburguesa o cosas así porque había perdido poco peso… Yo eso no es lo que he vivido”, apuntaba el ex concursante del programa de Telecinco. Eso sí, este desengaño no fue nada en comparación con lo que vivió con ciertos integrantes del equipo, concretamente con los operadores de cámara con los que había entablado una cierta relación en su paso por los platós en España.

“Pero, lo más fuerte de esto es que había muchos cámaras que yo conocía porque son cámaras de Telecinco que van allí y lo peor es que son del ejército, osea les han robotizado”, aseguraba todavía muy sorprendido por la rígida actitud de estos profesionales. “Yo les decía ‘dame un chicle tío’ y es que no me decían ni que no. Flipas. Mira que te voy a contar sensaciones de ‘Supervivientes’ malas, pero esto es lo más raro que hay. Conocer a una persona con la que has tratado y que no le escuches ni su voz…”, relataba el ex tronista de Telecinco que comparaba esa sensación con la de dejar de repetente de hablar con los creadores del podcast.

No obstante, pese al relato de su experiencia por tierras hondureñas, el ex superviviente mostraba cierta reticencia con la organización sembrando con sus palabras finales una cierta duda, o más bien unas posibles irregularidades acontecidas en otros años. “Por lo que escuché es que en ediciones anteriores hubo una modelo que su novio era un cámara, que le daba comida por detrás y a la pillaron porque luego cogió hasta peso”, expresaba Cristian.