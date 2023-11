Aquona será otra de las empresas colaboradoras en el evento eWoman de este año, que tendrá lugar en el salón de actos del Consejo Consultivo de Castilla y León el próximo 23 de noviembre. La compañía que gestiona el servicio municipal de agua en la capital estará representada por Carmen de Castro, quien trabaja en el área de aprovisionamiento de Aquona Zamora y cuenta con estudios de formación profesional en el ámbito de la Administración. Es miembro del comité de empresa, de la comisión de igualdad y agente para la prevención del acoso. Desde allí contribuye a promover medidas en torno a la igualdad de oportunidades, la productividad y la prosperidad de la compañía que cuenta con un equipo humano de excelente calidad personal y profesional.

–¿Qué opina de eventos como eWoman, que tratan de poner en valor el papel de la mujer en la sociedad actual?

–Los eventos de este tipo siempre son positivos. Todas las acciones que ayuden a dar visibilidad al papel de la mujer y al talento femenino y, además, contribuyan a crear referentes para otras mujeres y jóvenes, suman. En el caso de eWoman, también es importante que se muestre a mujeres zamoranas; el hecho de que la protagonista sea la persona que ha estudiado contigo, una amiga de la infancia o tu vecina, y ver que ha desarrollado su carrera profesional con éxito, haciendo lo que ha querido y superando barreras, es un incentivo para todas al mostrar ejemplos cercanos.

–¿Cree que la igualdad ha llegado a las grandes empresas, como Aquona, y se valora igual a hombres que mujeres o todavía hay camino por recorrer?

–Creo que se ha avanzado mucho en los últimos años. En Aquona contamos con un Plan de Igualdad que vela por que la igualdad esté presente en todos los ámbitos de la empresa: selección de personal, formación o conciliación. Respecto a esta última, las principales medidas acordadas van en la línea de la adopción de la jornada continua, la acumulación de lactancia o la adaptación de la jornada de trabajo semanal para mujeres a partir de la semana 30 de gestación. Además, existe un protocolo de prevención del acoso moral, acoso por razón de sexo o acoso sexual, con el fin de asegurar un entorno de trabajo seguro y respetuoso con las personas. Por otro lado, un ámbito muy importante que todavía no hemos abordado es la educación. En Aquona estamos convencidos de que la igualdad real pasa por sensibilizar a las futuras generaciones. Por eso, junto a nuestra fundación, la Fundación Aquae, impulsamos programas como Aquae STEM, que pretende fomentar las vocaciones científicas, técnicas y matemáticas entre las niñas de Primaria. Se está desarrollando en el colegio Santísima Trinidad y este año arrancará también en el Sagrado Corazón de Jesús. No obstante, desde mi propia experiencia, ya que soy miembro del comité de empresa, del comité de igualdad y agente para la prevención del acoso y trabajo en estos ámbitos por impulsar medidas de igualdad, creo que todavía hay camino por recorrer. Por ejemplo, en el área de la salud. Las empresas, a la hora de establecer sus protocolos de salud laboral y determinar los reconocimientos médicos, deberían tener en cuenta nuestra condición y la prevención de enfermedades propias de nuestro sexo, como el cáncer de mama o la menopausia, que es un tema que sigue siendo tabú en muchos casos. Al final, la buena salud de la plantilla revierte en un buen clima laboral y en la propia productividad de la empresa.

En igualdad

–En su caso particular, ¿considera que le costó más que a sus compañeros hombres llegar hasta donde ha llegado?

–La verdad es que no. Siempre me he sentido considerada de la misma forma que mis compañeros y con las mismas oportunidades.

–En el área en la que trabaja, ¿es habitual tener compañeras mujeres?

–Sí, la mayoría son mujeres, ya que trabajo en un área administrativa; lo raro es encontrar un hombre. Es verdad que, a medida que el nivel de responsabilidad dentro de la compañía va subiendo, sigue habiendo mayor presencia de hombres que de mujeres. En Aquona tenemos excelentes referentes femeninos, con perfiles altamente cualificados, que están en puestos de liderazgo y, por supuesto, ese es el camino; tenemos que seguir avanzando por ahí.

–¿La mujer todavía tiene que hacer alguna renuncia para alcanzar sus objetivos profesionales en algunos sectores empresariales?

–Sinceramente, creo que las principales barreras, en algunas ocasiones, las ponemos nosotras mismas. Más allá de la brecha salarial que, aunque se haya minimizado, sigue existiendo, es complicado conciliar la vida laboral y familiar y muchas veces somos nosotras las que no repartimos las tareas con la pareja y eso hace que se rechacen oportunidades profesionales. Desde mi punto de vista, Aquona es una compañía que nunca ha condicionado la promoción y ascenso de su equipo profesional al hecho de ser hombre o mujer; al contrario, las oportunidades de desarrollo profesional obedecen a la cualificación y a los méritos.

Cambio en la sociedad

–¿Qué tiene que cambiar en la sociedad para que nos acerquemos cada vez más a una igualdad real?

–Como decía anteriormente, se trata de una cuestión de educación; tanto de niños y niñas como de los mayores. Hay que acabar de materializar ese cambio de mentalidad que ayude a romper techos de cristal en lo profesional, pero también a nivel global: que la igualdad sea una realidad en los colegios, en nuestros hogares, en nuestras relaciones interpersonales… Por eso, la sensibilización juega un papel absolutamente relevante.

–¿Cree que las nuevas generaciones lo conseguirán?

Sí, creo que lo conseguirán, pero les hace falta algo de visión histórica. Yo lo veo en mi hija; las chicas de su generación dan por hecho que todo lo que existe ahora en términos de libertad e igualdad para las mujeres ha estado siempre y no es así. Solo siendo conscientes de todo lo que se ha luchado para llegar hasta aquí, seremos capaces de seguir adelante hasta conseguirlo.