El evento eWoman, organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, sigue sumando nuevas voces femeninas a esta edición, que se celebrará el próximo 23 de noviembre en el salón de actos del Consejo Consultivo de Castilla y León. La representante a este acto por parte del Ayuntamiento de Zamora será Auxi Fernández, concejala de Igualdad, que desgrana los programas que se llevarán a cabo en los próximos cuatro años para seguir apostando por la importancia del papel de la mujer en una sociedad igualitaria.

–¿Qué importancia tiene en un Ayuntamiento una Concejalía de Igualdad?

–Teniendo en cuenta que la igualdad es un derecho humano fundamental, todas las administraciones tienen que garantizar su aplicación. Es de máxima importancia que la administración local, la más cercana al conjunto de la ciudadanía, aplique la transversalidad del enfoque de género a todas sus políticas municipales.

–¿Cuáles son las principales líneas que se quieren marcar durante sus cuatro años de mandato en esta área?

–Uno de los objetivos prioritarios debe ser la prevención de la desigualdad y de la violencia de género. Queremos trabajar por el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5: "Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas". Los datos que arrojan los últimos informes y estudios nos alertan de un retroceso en cuanto a valores que creíamos firmemente consolidados y que nos muestran una realidad preocupante donde patrones y conductas machistas se normalizan y aceptan entre personas jóvenes, haciendo que se perpetúen la desigualdad y la violencia de género. Otra línea prioritaria será apoyar y fomentar el movimiento asociativo de las mujeres de Zamora, con el objetivo de mejorar su participación en todos los ámbitos comunitarios.

Convertirnos en agentes de cambio supone aprovechar la mitad del talento de la población

–¿Hay ya algún organismo de participación en este ámbito?

–Está el Consejo Municipal de la Mujer, que se celebró el pasado 31 de octubre con la presencia de una veintena de asociaciones, así como la representación de las distintas administraciones. Creo que estuvimos de acuerdo en la importancia de establecer alianzas estables que nos permitan trabajar conjuntamente, ya que compartimos objetivos.

Consejo Municipal de la Mujer

–¿Existen entidades a las que se les pueda dar continuidad?

–La Escuela de Igualdad, uno de los grandes logros fruto de la magnífica labor realizada por mi antecesora, Carmen Álvarez, y que trabaja por otro objetivo importante: la formación y la educación como herramienta necesaria para el cambio.

–¿Está trabajando en desarrollar algún nuevo proyecto especial?

–Más que un proyecto especial, me gustaría lograr una amplia coalición entre las organizaciones de la sociedad civil, agentes sociales y las distintas administraciones, para trabajar conjuntamente por la defensa de los derechos de las mujeres, porque eso es defender la democracia y los derechos humanos. Y, por supuesto, que todos los proyectos y políticas que se puedan generar desde el Ayuntamiento se hagan desde una perspectiva de género y de manera transversal. Ahora estamos trabajando para los actos del 25 de noviembre y queremos unirnos a la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género, que comienza ese 25, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y concluye el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

–¿Cuáles son las necesidades más prioritarias en materia de igualdad para las zamoranas?

–Aún hay mucho que hacer en el terreno de la concienciación y sensibilización. La formación y la reflexión en materia de igualdad de oportunidades acerca a las propias mujeres a una realidad que algunas veces vive escondida debajo de las alfombras. Abrir los ojos y convertirnos en agentes de cambio es clave para el desarrollo social y económico, porque supone el aprovechamiento de la mitad del talento de la población.

Un asunto de todos

–¿El camino para esa igualdad también pasa por la implicación de los hombres?

–El camino de la igualdad pasa por la implicación de toda la sociedad para garantizar un futuro igualitario. Es difícil comprender que las mujeres hayan sido las eternas invisibles en los distintos ámbitos sociales y económicos, a pesar de ser más del 50% de la población. Acabar con la impunidad de todas las formas de discriminación por razón de género debe ser la prioridad de una sociedad más igualitaria, más justa y más diversa

–¿La política es uno de los sectores públicos donde la mujer está más plenamente integrada o todavía queda camino por recorrer?

–En el ámbito de la política se reproducen los mismos problemas que en cualquier otro. La situación de discriminación que continúan enfrentando las mujeres, por razones históricas y estructurales, perpetúa la desigualdad y pone a las mujeres en situación de desventaja o infrarrepresentación. Negar los avances sería mentir, pero ha sido un largo camino donde se ha tenido que pasar de una posición pasiva a la acción, a exigir medidas correctoras de la desigualdad, que no es otra cosa que un desequilibrio de poder entre los sexos. El contexto actual, con el crecimiento de movimientos autoritarios y negacionistas, pone en peligro los avances y progresos en el tema de la igualdad de género. Aún queda mucho por hacer, sí.

Todo evento que reconozca y visualice la valía de las mujeres, es un evento necesario

–¿Cuál es su experiencia personal en este terreno?

–Yo nací en el 60, viví la Transición y todo aquel periodo lo recuerdo como algo apasionante. Me impactó escuchar a Cristina Almeida contar cómo las mujeres no podían abrir una cuenta bancaria sin permiso del marido y eso no cambió hasta el año 1975. Fueron años de toma de conciencia de lo que significaba ser una mujer, y una mujer feminista, de desaprender todo lo que se nos había transmitido como verdades absolutas y aprender a mirar el mundo desde otra perspectiva. Revisar todo aquello que siempre habíamos aceptado como normal, la brecha salarial, el reparto de las tareas, el espacio privado y doméstico, simplemente por ser mujer. Apasionante sí.

–¿Todavía son necesarios eventos como eWoman para poner en valor el papel de la mujer en la sociedad actual?

–Todo evento que visualice y reconozca la valía de las mujeres, será un evento necesario. Que la defensa de los derechos de todas las niñas y mujeres en su diversidad se convierta en protagonista de las agendas de todos los foros posibles es ir sumando esfuerzos para garantizar un futuro igualitario para las próximas generaciones.