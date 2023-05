El Partido Popular ha presentado este viernes a los integrantes de la candidatura a la Alcaldía de Morales del Vino, que encabeza la actual alcaldesa Carmen Lorenzo Coca, que repite como número uno con gran parte del actual equipo de gobierno y alguna novedad respecto a las últimas eleccines.

Además, el encuentro celebrado en Morales también ha contado con el resto de los cabezas de lista a las alcaldías en la comarca de Tierra del Vino, que también han podido presentarse ante el público en vistas a las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo.

El acto ha contado con personalidades del partido como el presidente provincial de los populares en Zamora, José María Barrios Tejero, quien ha reafirmado «la importancia de que confluyan gobiernos populares en los ayuntamientos de toda la provincia», así como en la Diputación Provincial, en la Junta de Castilla y León y en el Gobierno de España, ha expreado el líder popular al inicio del acto sobre unos deseados resultados que ha asegurado, redundarán «para beneficio de los pueblos de toda la comarca y del alfoz zamorano».

Barrios insistió que las candidaturas del PP en los 248 ayuntamientos y 14 entidades locales de la provincia «son las mejores para continuar con el trabajo en favor del desarrollo y la dinamización económica de Zamora», un voto que ha asegurado, servirá «para mejorar calidad de vida de sus habitantes».

Barrios no ha desaprovechado la oportunidad que le ha brindado la presentación en Morales, y ha criticado duramente las políticas de izquierdas «que se han mostrado erráticas e ineficaces», y de igual manera ha desestimado «los proyectos personalistas que no llevan a ninguna parte, y las nuevas formaciones no apegadas a la tierra que desconocen la realidad zamorana».

Por ello, José María Barrios pidió el voto mayoritario para los candidatos del partido en Tierra del Vino y en el resto de las comarcas de la provincia «porque cuando gobierna el Partido Popular a Zamora y a los zamoranos les va mucho mejor».

La candidatura en Morales del Vino está conformada por: 1. Carmen Lorenzo Coca. 2. José María Barrios Tejero. 3. Rubén García Pedruelo. 4. Juan Manuel Pedron Alfonso. 5. Sandra Miguel De Mena. 6. Raquel Carrascal Rodríguez. 7. Alejandro Sánchez Carbajo. 8. María Belén Moreno Guerra. 9. Miguel Ángel Morillo Mateos. 10. Mariano De Fuentes Blanco. 11. María De Los Dolores López Rodríguez. Suplentes. 1. Antonio Martín De Mena. 2. David Redondo Martín. 3. Emilia Miguel Monzálvez. 4. Laura Escudero Ruiz. 5. María Magdalena Benéitez Ballesta.

El resto de candidatos en Tierra Del Vino son: en Arcenillas , José Alfonso Rodríguez García. En Cabañas De Sayago, Apolinar González Álvarez. En Casaseca de Campean, Manuel Quintano Rodríguez. En Casaseca de las Chanas, Domingo Gabella Teso. En Cazurra, Pedro Andujar Palomino. En Corrales Del Vino, Jose Miguel Bermejo Lorenzo. En Cuelgamures, José Carlos Prieto López. En El Cubo De Tierra Del Vino, María Asuncion Martín Álvarez. En El Perdigón, Alejandro Domínguez Domínguez. En El Piñero, Tamara Campo Herrera. En Entrala, José Luis Gato Morales. En Fuentespreadas, Jesús Onofre Andrés Benito. En Gema, María Del Pilar Pelazas Fernández. En Jambrina, Rafael Calvo García. En Madridanos, Ángel Sánchez Hidalgo. En Mayalde, María Concepción Rodríguez Camarero. En Moraleja Del Vino, Manuel López Bernárdez. En Morales Del Vino, Carmen Lorenzo Coca. En Peleas De Abajo, Félix Roncero Garrote. En Santa Clara De Avedillo, Ricardo Tome García. En Villalazán, Juan Del Canto Sevillano. En Villanueva De Campeán, Raquel Adela Hernández Borrego, y en Villaralbo, Santiago Lorenzo Peláez.