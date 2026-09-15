Cómo llegar al festival GRAVITEO y aprovechar el fin de semana en la ciudad

Hay festivales a los que se va y se vuelve a casa. Y hay otros que invitan a alargar el plan. GRAVITEO A Coruña Xacobeo pertenece más bien a los segundos. Durante tres días, del 18 al 20 de septiembre, La Marina y O Parrote concentrarán competiciones de escalada, psicobloc y parkour en pleno frente marítimo coruñés, con acceso gratuito para el público. La ubicación forma parte del atractivo, pero también facilita las cosas a quien llegue desde fuera. El festival se celebra en el centro de A Coruña, junto al puerto y a pocos minutos a pie de algunos de los lugares más reconocibles de la ciudad. Así que, antes de salir, solo hace falta tener claras algunas cuestiones: cómo llegar, dónde aparcar, qué opciones existen para pernoctar y cómo aprovechar la visita más allá de las competiciones.

Paseo Marina Parrote (A Coruña) El festival de deportes urbanos, organizado por La Opinión A Coruña y su grupo editorial Prensa Ibérica, con el impulso de la Xunta de Galicia, el Concello de A Coruña, la Diputación de A Coruña, así como Cabreiroá, y la colaboración de la Real Federación Española de Gimnasia, la Federación Galega de Montañismo, Tranvías y Bico de Xeado, reunirá competiciones nacionales e internacionales de psicobloc, escalada y parkour ¡Inscríbete!

Si llegas en coche: dónde aparcar

Quienes viajen en vehículo particular pueden acceder a A Coruña principalmente a través de la A-6, la AC-10 y la N-550. Una vez en la ciudad, la recomendación es recurrir a alguno de los aparcamientos situados en el entorno del festival. Entre las opciones se encuentran el Parking Marina Parrote, Parking Plaza de María Pita, Parking Metrosidero/Maestranza, Parking Marina Coruña y Parking Saba Plaza Palloza. Todos permiten dejar el vehículo relativamente cerca de las zonas de competición y continuar andando.

La ventaja es evidente: GRAVITEO no se celebra en un recinto apartado, sino integrado en la ciudad. Una vez en La Marina y O Parrote, buena parte de la jornada puede hacerse a pie.

¿Vienes en autocaravana?

También hay alternativas para quienes quieran convertir GRAVITEO en una escapada sobre ruedas. El Parking Marina Coruña, en el Muelle de las Ánimas, dispone de una zona específica para autocaravanas y campers, con tarifas y condiciones propias que conviene consultar antes del viaje. A ella se suman cuatro zonas municipales para autocaravanas: San Pedro de Visma, Parque Adolfo Suárez, Someso Sector 7 y Paseo Marítimo. Las tres primeras cuentan con toma de agua y descarga de aguas sucias y permiten pernoctar; la del Paseo Marítimo está destinada únicamente al estacionamiento.

Conviene recordar que pernoctar no equivale a acampar: no está permitido desplegar fuera del vehículo elementos propios de la acampada. La disponibilidad y el número de plazas pueden variar, por lo que se recomienda consultar la información actualizada sobre las áreas municipales con el Servicio de Atención Telefónica 010 del Ayuntamiento de A Coruña.

En tren y transporte urbano

El tren es otra alternativa para quienes lleguen desde otros puntos de Galicia o del resto de la península. Los servicios de Media y Larga Distancia llegan a la estación de A Coruña-San Cristóbal. Desde allí se puede continuar hasta el centro utilizando la red de autobuses urbanos de la Compañía de Tranvías de A Coruña, que conecta diferentes puntos de la ciudad con el entorno centro-puerto.

Dormir cerca y comer en el festival

Quedarse una noche permite disfrutar del programa sin estar pendiente de la vuelta. En los alrededores existen diferentes alternativas de alojamiento. El Eurostars Atlántico, a unos 500 metros del recinto; el Meliá María Pita, a unos 800 metros; o el NH Collection A Coruña Finisterre, a unos 900 metros, permiten llegar andando en pocos minutos. Algo más alejados, pero todavía en el centro, se encuentran el Hotel Riazor y el Hesperia A Coruña Centro.

Y tampoco será necesario abandonar el ambiente del festival para comer. GRAVITEO contará con food trucks, una opción especialmente práctica para quienes quieran pasar buena parte de la jornada siguiendo las diferentes pruebas.

Entre competición y competición, A Coruña

Quizá sea aquí donde la ubicación de GRAVITEO marque realmente la diferencia. Basta alejarse unos minutos de las zonas de competición para encontrarse con otra parte del plan. Las galerías de La Marina, uno de los paisajes urbanos más característicos de A Coruña, estarán prácticamente integradas en la experiencia. Muy cerca se encuentra también la plaza de María Pita, presidida por el Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento. Y quien disponga de algo más de tiempo puede prolongar el recorrido hacia el Paseo Marítimo. No hace falta plantearse una ruta turística al uso. Puede ser simplemente un paseo entre dos pruebas, una comida por el centro o unas horas antes de regresar al recinto. Porque en este caso el escenario no funciona únicamente como telón de fondo: La Marina, O Parrote y el entorno portuario forman parte de la experiencia de GRAVITEO.

El festival reunirá la Psicobloc Master Series, el Open Internacional y Gallego de Escalada de Velocidad, el Open de Boulder Ciudad de A Coruña, el Campeonato de España de Parkour y el Open Gallego de Escalada de Velocidad Juvenil. Cinco competiciones, actividades abiertas al público y tres días para disfrutar del deporte y, de paso, descubrir A Coruña.

Fuente: Superdeporte