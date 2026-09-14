Alegaciones a los molinos gigantes y el mar de placas solares proyectados en la comarca zamorana Sayago: alertan de destrucción de pastos y terrenos comunales

La asociación "Otra vez no en Sayago" se opone frontalmente a dos de los grandes proyectos energéticos que están en tramitación en esa comarca zamorana, que comparten línea de evacuación y que en un caso supondría instalar dos molinos de casi 250 metros de altura cada uno con el aspa en vertical hasta el suelo en el municipio de Bermillo de Sayago, y en el otro instalar cerca de 95.000 paneles solares en los municipios de Alfaraz de Sayago y Moraleja de Sayago.

Por ello, ha presentado alegaciones en plazo para intentar parar en la vía administrativa ambos proyectos, sin descartar recurrir a otras vías en el caso de que no se tuvieran en cuenta sus escritos para solicitar la desestimación de ambas iniciativas. El impacto que tendrán en la comarca y en toda la provincia de Zamora es un argumento de peso, pero no el único que han esgrimido para oponerse a esos molinos gigantes y ese mar de placas solares.

La asociación, que preside Delfín Martín y de la que es secretaria Cristina Zelich, ha llamado la atención, en primer lugar, en la estructura societaria del proyecto al sostener que detrás de ella está una misma empresa, que además es la promotora de otro proyecto parque eólico en la comarca para el que se suscribió un convenio con el Ayuntamiento de Almeida que está en los tribunales, tras la denuncia realizada ante la Fiscalía por "Otra vez no en Sayago".

Dos vacas pastan junto al aerogenerador de un parque eólico de la provincia de Lugo. / Carlos Castro (Archivo)

Por ese motivo, considera que el parque eólico de Bermillo, denominado El Carbajal, y el fotovoltaico de Alfaraz y Moraleja de Sayago, llamado Prado Nuevo 50, son en realidad un mismo proyecto fragmentado para eludir la tramitación más compleja y fiscalizadora, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que es necesaria para los proyectos de más de 50 megavatios.

Zelich ha indicado que "leyendo los proyectos te das cuenta de que es una fragmentación, y lo que hacen es, no aprovechar sinergias como dicen, sino evitar una evaluación ambiental por parte del Ministerio". La asociación sayaguesa nacida de la plataforma del mismo nombre ha pedido en sus alegaciones que no se autorice ninguna de las dos iniciativas. Sobre el proyecto eólico de Bermillo de Sayago, la secretaria de "Otra vez no en Sayago", que además es concejala del Ayuntamiento en el que se pretende implantar el proyecto, ha alertado de que las instalaciones se ubican en terrenos comunales en los que no podría hacerse. Además, según ha sostenido, se ha hecho "a espaldas" del propio equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Bermillo de Sayago.

De hecho, según ha explicado, los promotores de esos molinos gigantes se pusieron en contacto con el Consistorio sayagués para interesarse por la calificación urbanística de los terrenos en los que habían proyectado los molinos, la subestación eléctrica y la torre de medición eólica, pero lo hicieron una vez ya publicado el proyecto que presentaron ante la Junta de Castilla y León para su tramitación administrativa.

En cuanto al parque fotovoltaico, Zelich ha indicado que el nuevo alcalde de Moraleja de Sayago, Samuel Mayor, ya le ha mostrado su rechazo al proyecto, que ocuparía una importante superficie del terreno que de esa forma no se podría dedicar a actividades tradicionales relacionadas con el sector agroganadero.

El impacto ambiental y la incidencia en la biodiversidad de la zona de ambos proyectos energéticos se dejaría notar también por la línea de evacuación de 36 kilómetros que supone tener que desbrozar por debajo de ella "cargándose cantidad de pastos y de arbolado", ha alertado.

Sin beneficio real al territorio

Como conclusión, "Otra vez no en Sayago" subraya que los proyectos de El Carbajal y Prado Nuevo 50 "no aportan ningún beneficio al territorio, al contrario, volvemos a ser territorio de sacrificio", en una comarca que ya sufrió las consecuencias de otros grandes proyectos energéticos como el de la presa de Almendra. "Es una extracción pura de energía, se van a comprometer pastos cuando aquí hay gente que vive principalmente de la ganadería", advierte Cristina Zelich sobre estos dos nuevos proyectos, que también hace alusión al daño al territorio de la línea de evacuación y de la afectación a aves como el milano real.

También ha hecho hincapié en que son proyectos que no fijan población y "lo único que hacen es espantar a la gente". Por ello, ha considerado que la promesa de inversión, más de 87 millones de euros entre ambas iniciativas, no es nada en comparación con lo que perderá la comarca.