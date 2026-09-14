Llamada a los 68 municipios de Zamora con alto riesgo de incendios: colaboración para crear planes "eficaces"

La Diputación de Zamora ha culminado el procedimiento de contratación destinado a elaborar los planes de actuación ante emergencias de incendios forestales y las guías de respuesta que contengan toda la información relevante de cada municipio para actuar de forma rápida y eficaz. Para ello se han adjudicado los contratos de ambas herramientas a la empresa Meteogrid, en el caso de los planes, e Ingeniería Sanpe se encargará de las guías de respuesta.

Ambas actuaciones son consecuencia de las medidas impulsadas por la Junta a raíz de los grandes incendios forestales acaecidos en 2022 y que en la provincia de Zamora afectaron a unas 66.000 hectáreas, especialmente en la Sierra de la Culebra. Desde aquel episodio se han sucedido otros desastres medioambientales en la provincia, como el incendio de Porto el año pasado con 24.000 hectáreas quemadas y una quincena de poblaciones desalojadas o el más reciente de este verano en Fermoselle que ha abrasado alrededor de diez mil hectáreas del Parque Natural de los Arribes del Duero, obligado a desalojar catorce pueblos y confinar otros dos.

Documentación

Gravísimos precedentes que comprometen la seguridad de las poblaciones, en muchos casos vivido situaciones de alta vulnerabilidad por mal estado de las infraestructuras, desconocimiento o desorganización a la hora de actuar. En ese contexto se plantean estas nuevas herramientas, anunciadas hace un año, y es ahora cuando la Diputación de Zamora ha comunicado a los ayuntamientos de alto riesgo que las empresas adjudicatarias ya disponen de la documentación y de los trabajos que se han ido elaborando durante los últimos meses, y se encuentran ya trabajando sobre dicha documentación con el objetivo de revisarla, completarla, actualizarla y adaptarla a las circunstancias concretas de cada municipio.

Meteogrid elaborará los planes de actuación de ámbito local ante la emergencia de incendios forestales que deben de activarse en 68 municipios de la provincia de Zamora (de un total de 690 en Castilla y León) identificados en el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal) por su alto riesgo en áreas de interfaz urbano-forestal. Para ellos se establece una protección prioritaria frente a este tipo de catástrofes naturales.

Municipios con alta vulnerabilidad de incendios / LOZ

En esta nueva fase, la Diputación de Zamora apela a la "imprescindible la colaboración de los Ayuntamientos, dado que son los propios responsables municipales quienes mejor conocen las características, necesidades y particularidades de su término municipal y, especialmente, aquellos elementos que pueden resultar determinantes a la hora de planificar una adecuada respuesta ante una eventual emergencia por incendio forestal". Lejos de plantearse como una "mera actuación formal o administrativa", la Diputación incide en que los documentos que se incorporen al aplicativo Infocal sean "realmente útiles y operativos" de cara a una intervención eficaz ante la amenaza de un incendio forestal en los pueblos.

Información actualizada

Los planes deberán contar con detallada y actualizada información relativa a infraestructuras, accesos y vías de comunicación, núcleos de población, instalaciones y elementos vulnerables, recursos municipales, puntos de suministro de agua, medios disponibles, caminos y pistas forestales, zonas de especial riesgo y cualquier otra circunstancia que pueda resultar relevante para la planificación y gestión de una emergencia.

Los Planes de Actuación de ámbito local en los 68 municipios zamoranos donde la interfaz urbana/forestal es complicada deben precisar la descripción del entorno urbano y forestal y qué zonas son más problemáticas; cartografía que refleje todos esos puntos más problemáticos o cualquier zona habitada que pueda existir, incluyendo construcciones aisladas de cualquier tipo; también zonas sensibles como residencias o colegios, instalaciones de producción de energía eléctrica; infraestructuras que puedan servir de apoyo, hidrantes y balsas, las rutas de evacuación o albergues a los que pueda dirigirse la población.

Guía de Respuestas

En este contexto, y como ya informó este diario, la Fiscalía Provincial de Zamora investiga si los municipios con alto riesgo de incendios cuentan con Planes de actuación de ámbito local ante la emergencia de un incendio forestal. Una diligencia encomendada al Seprona de la Guardia Civil, que el pasado mes de junio emitía un oficio a distintos Ayuntamientos, donde se les pide que se informe de la existencia en ese municipio de un Plan de Actuación de ámbito local para hacer frente a la emergencia de incendios forestales.

Por su parte, la Guía de Respuestas ante Incendios Forestales es un instrumento básico y obligatorio para todos los municipios cuyo objetivo es facilitar la respuesta rápida ante los incendios. Deberá recoger la información más relevante del municipio para facilitar la actuación del Plan Infocal cuando sea necesario.