Mucho Cuzeo arranca su programación con Fromago

Mucho Cuzeo, el programa hecho por jóvenes zamoranos cuyo lema es ‘El show que más cuzea’, comienza temporada el próximo viernes 18 de septiembre coincidiendo con Fromago Cheese Experience 2026. El especial que han preparado para la Feria Internacional de Queso consiste en una entrevista con el vicepresidente de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, el viernes a las 19.00 en la Plaza de Viriato, a la que seguirán los programas de la Gala del Deporte, la Gala Solidaria de Azadahi, Semana Santa, un debate de candidatos a la Alcaldía de Zamora o el Día de la Provincia.

Alberto Alonso, el representante de Mucho Cuzeo, destacó la satisfacción que supone sentirse respaldado por las instituciones desde que Mucho Cuzeo comenzó a funcionar hace cuatro temporadas. «Nos sentimos muy satisfechos de que las principales instituciones, Diputación, Ayuntamiento y Caja Rural estén con nosotros, siempre de la mano y siempre abiertos a colaborar en todas las circunstancias».

Recordó que los jóvenes y las jóvenes que colaboran en el proyecto, los «cuzitos», son chavales de la calle, normales y, añadió, «dentro de esa normalidad, lo que hacemos en Cuzeo es poner el foco en que los jóvenes tienen mucho que decir, que son gente responsable y mucho sentido de la solidaridad, apoyando proyectos y adaptándose a cualquier circunstancia social».

Entre los chicos y chicas que han acudido a la presentación, el encargado de presentar el programa para esta cuarta temporada ha sido Manuel Tejedor Maldonado, que recordó que Mucho Cuzeo empezó siendo «un proyecto pequeño en el que éramos un grupo de jóvenes que simplemente queríamos que se nos escuchara» porque, añadió, los jóvenes hacen mucho más que estar con Tik Tok. Le arropaban A. Domínguez, Álvaro Pérez, José Miguel Tejedor, Brithany Guapacha y Paula Díaz.

Tras la entrevista del viernes, llegarán los programas coincidiendo con la Gala del Deporte, con los distintos clubes de Zamora el viernes 9 de octubre; la Gala Solidaria a favor de Azadahi, el viernes 11 de diciembre; con la Semana Santa, el viernes 5 de marzo; y un debate preelectoral con los 4 candidatos de los principales partidos a la Alcaldía del Ayuntamiento de Zamora, el viernes 2 de abril.

Es probable que, como en anteriores ediciones, preparen programas con motivo de otros eventos como el Día de la Provincia, la carrera de Azayca, el Gamecyl, los Urraca Games o Ahora Ilusión.

Presentación

Precisamente su primer entrevistado, el vicepresidente primero de la Diputación de Zamora y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, ha sido el encargado de presentar en la sala de prensa de la institución provincial la Programación de la cuarta temporada del podcast juvenil Mucho Cuzeo, acompañado por la concejala de Juventud del Ayuntamiento de Zamora, Sara de la Higuera; la técnico de comunicación de Caja Rural de Zamora Laura Huertos, y el director gerente de Mini2ac Talleres Infantiles, Alberto Alonso.

Víctor López de la Parte agradeció y puso en valor el trabajo de los chicos y chicas de Mucho Cuzeo que hace posible, y ya van cuatro temporadas, «hablar de lo que importa a los jóvenes zamoranos». «Darles altavoz para escuchar todo lo que tienen que decir al resto de la sociedad. Y para que sepan que su voz importa y es escuchada por los políticos y por las administraciones zamoranas», afirmó el vicepresidente de la Diputación de Zamora sobre un proyecto que ha crecido mucho durante los últimos años hasta convertirse en una referencia sobre lo que opinan los jóvenes de la provincia.

Por su parte, Sara de la Higuera señaló que Mucho Cuzeo nos permite «seguir divirtiéndonos mientras aprendemos» con el trabajo de estos jóvenes «entrevistando y conociendo personas, proyectos y lugares de nuestra provincia, descubriendo historias que muchas veces tenemos más cerca de lo que pensamos». Pero, sobre todo, nos sirve para comprobar que la gente joven dedica «su tiempo libre a hacer cosas enriquecedoras, a aprender, a comunicarse, a trabajar en equipo y a compartir con los demás».

Laura Huertos agradeció este proyecto que «desde el minuto 1 nos enganchó y decidimos apoyar sin ninguna duda».