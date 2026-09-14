El PP de Zamora advierte: el Gobierno no va a hacer la A-11, sino una N-122 con tres variantes de población

El Gobierno no tiene intención de ejecutar la autovía A-11 entre Zamora y Portugal, ya que los proyectos que tiene en marcha son los de tres variantes de población sobre la actual N-122, que intenta hacer pasar como las primeras calzadas del futuro desdoblamiento. Elvira Velasco, parlamentaria nacional y Leticia García, autonómica salieron ayer a la palestra en la sede de Víctor Gallego muy molestas con el anuncio de la variante de Fonfría vendido con un ramal de la futura autovía este pasado viernes por el Ministerio y con la presencia del líder regional socialista, Carlos Martínez, el pasado fin de semana en Benavente, que se dedicó a criticar al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, pero sin traer ni una sola inversión del Gobierno de Pedro Sánchez a la provincia.

El Grupo Popular ha presentado en las Cortes regionales este mismo lunes dos iniciativas "para pedir, por un lado, la recuperación de las frecuencias suprimidas del AVE en Zamora, "especialmente ese tren madrugador, que es tan importante para Zamora" y por otro "la ejecución de la totalidad de los tramos pendientes de la A11 en la provincia de Zamora, que es una infraestructura esencial, su conexión con Portugal".

Se refirió al anuncio de la aprobación del proyecto de trazado de la variante de Fonfría, anunciada por el Ministerio de Transportes este pasado viernes como la primera calzada de la futura autovía, "una información que parece realmente una broma", en palabras de García y directamente "un fraude" para Velasco.

Y es que, señaló Elvira Velasco, cada vez está más claro que ni el ministerio de Óscar Puente ni el Gobierno de Pedro Sánchez tienen la más mínima intención de desdoblar la carretera, ya que están cumpliendo punto por punto el contenido de la respuesta parlamentaria a preguntas de los representantes zamoranos sobre la previsión de ejecución de la A-11, en la que solo figuran las tres variantes, pero no la ejecución de ni uno solo de los cuatro subtramos de este trazado: Zamora Norte-Ricobayo, Ricobayo-Fonfría, Fonfría-Alcañices y Alcañices-frontera.

Se hablaba de las obras del kilómetro y medio del enlace San Martín del Pedroso-frontera con Portugal, iniciadas en octubre de 2024 y dos años después aún sin finalizar.

Se hablaba también de la segregación de los proyectos de la autovía de tres variantes de población, la de Alcañices, que ya salió a exposición pública pero no a contratación de las obras, la de Fonfría, pendiente del paso del proyecto por exposición pública y también con las obras sin contratar y una más, la de Trabazos de la que nada se sabe aún, todas ellas "vendidas" como primera calzada de la futura autovía. Sin embargo, la ejecución de estas variantes solo tiene sentido si lo que en realidad se pretende es dejar la N-122 sin autovía, es decir, con la actual carretera sin desdoblar, pero resolviendo el problema de las variantes de población.

Además, en el tramo entre la Ronda Norte de Zamora y Ricobayo, en lugar de hacerlo completo se pretende segregar el subtramo hasta el enlace de Valdeperdices y "un anteproyecto de inspección especial y viabilidad de ampliación del arco de Ricobayo y estructuras anexas". Es decir, si se puede ampliar el puente actual, no construir otro para la segunda calzada.

Carlos Martínez y el sanchismo

"Tenemos una dificultad en Zamora con el Partido Socialista, que es sanchismo puro y duro. ¿Qué podemos esperar, por un lado, de Carlos Martínez? Ya sabemos lo que podemos esperar, una persona que ha sido capaz de defender a Marruecos ante la invasión de Ceuta, que lo ha hecho claramente el pasado viernes, que solo por eso Carlos Martínez debería irse, con esa defensa de Marruecos. Y viene a Zamora a decir que el presidente Mañueco utiliza a Ceuta como un trampantojo", señalaba Leticia García.

"El trampantojo es el señor Martínez, que viene a Zamora, a una provincia en la que el Partido Socialista no invierte absolutamente ni un euro y lo hace sin ningún pudor", dijo la portavoz popular.

Soltó García toda una riestra de logros e inversiones del presidente Mañueco en Zamora "como ese Plan de la Raya de más de 20 millones, el programa territorial de fomento de Tierra de Campos, el polígono Zamora Norte, con casi 140 hectáreas, la nueva residencia para personas mayores de más de 22 millones de euros, el Centro Cívico, el Museo de Semana Santa, a nivel agrario, el Canal de San José, la aportación de casi dos millones de euros al Mercado de Abastos, el Conservatorio de Música, la apuesta por el sector de los videojuegos, como el Cyl Game Show, que desarrolla la Junta, el Hub Tecnológico de la Aldehuela, el Programa Territorial de Fomento de Benavente y el Puerta del Noroeste, "por citarles algunos ejemplos. Y es que el señor Martínez ha elegido muy mal la visita a Zamora y a Benavente el otro día, porque precisamente han hablado del Puerta del Noroeste, otro ejemplo en el que están todas las administraciones, la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Zamora y el Ayuntamiento, menos el Gobierno de España. Otro patinazo del señor Martínez en Zamora".