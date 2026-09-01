Ampliación de plazos y presupuesto del centro cívico de Zamora: la dirección de obra supervisará posibles defectos hasta octubre de 2029, aunque los trabajos concluyan este año

Las obras del centro cívico de Zamora han requerido una modificación tanto del presupuesto como de los plazos que no solo afecta a los trabajos que se acometen junto a la avenida Cardenal Cisneros, en La Candelaria, sino que igualmente hacen variar el importe a pagar y los plazos de la empresa encargada de la dirección facultativa y la coordinación de la seguridad y salud laboral de la obra.

La modificación presupuestaria incrementa el coste de la dirección de obra en 37.242,75 euros, hasta suponer un desembolso económico total de 232.742,75 euros, según el expediente de contratación modificado por la Junta de Castilla y León.

Igualmente, esa modificación afecta a los plazos, que pasan de ser de 42 meses para la dirección facultativa a aplicarse en 45 meses y siete días más. Inicialmente, el contrato estaba previsto de la dirección de obra estaba previsto que concluyese el pasado 20 de abril de 2026, pero con los nuevos plazos se prolonga hasta el 27 de enero de 2030.

Eso no significa que sea esa la fecha de finalización de la obra del Centro Cívico de Zamora, ya que en ese plazo se incluye igualmente el tiempo en el que está en garantía la obra, para reclamar posibles defectos de acabado o ejecución de los trabajos. Inicialmente, el plazo de garantía establecido era de un año, pero una de las mejoras que presentó la adjudicataria de las obras, Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales, fue la de ampliar ese periodo a tres años.

Por ello, del plazo final hay que restar esos 36 meses que son exclusivamente para la supervisión de que todo está correcto y en caso contrario reclamar a la empresa algún defecto de ejecución, e igualmente hay que tener en cuenta el plazo de tres meses adicionales para que la empresa que lleva a cabo la dirección de obra liquide el contrato, con toda la tramitación administrativa correspondiente.

Fechas clave

Eso situaría técnicamente a finales de octubre de este año la finalización real de la obra, aunque luego habría tres años más, hasta octubre de 2029, para que la dirección facultativa reclamase a la constructora posibles problemas de ejecución de los trabajos, y un trimestre adicional para poder liquidar definitivamente el contrato.

Es decir, que los plazos de finalización de la obra, según esa previsión de plazos manejada por la dirección facultativa, estarían en el margen anunciado por la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, en la visita que hace unas semanas realizó al que será el nuevo centro cívico, cuando anunció que la obra civil estaría lista este año.

El centro cívico incluirá, entre otras instalaciones, un salón de actos, salas polivalentes, las instalaciones de la biblioteca municipal de La Candelaria y las del espacio CyL Digital de Zamora.