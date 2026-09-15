Un paso adelante hacia los puestos de play off

El Zamora CF parece tomarle el pulso a la nueva temporada en Primera RFEF. La victoria en Getxo ha vuelto a situar al equipo rojiblanco entre los candidatos a luchar de nuevo por el ascenso, como se creía a priori. Este primer triunfo de la temporada tan sólo ha permitido a los de Óscar Cano ascender al noveno puesto pero los puestos de play off se encuentran ya a solo dos puntos y en esa lucha está metido ya de lleno el equipo.

Y el siguiente rival será uno de los que ha comenzado la liga más en forma, un CD Lugo que quiere volver a ser uno de los de arriba y que se ha situado ya en el segundo puesto gracias a sus dos victorias y un empate. El equipo gallego sorprendió a Unionistas con el 1-3 de la primera jornada, arrancó un empate sin goles en el "derbi de Os Ancares" contra la Ponferradina y saldó su primer partido en casa con una agónica victoria gracias a un gol marcado por Berzal en el tercer minuto añadido a la segunda parte.

El Zamora tendrá que seguir puliendo sus armas que parecen flaquear más en la zona defensiva donde el entrenador no termina de encontrar un alineación fija y sigue probando partido a partido, en algún caso, obligado por las lesionesa.

El partido de Getxo parece mostrar un Zamora letal en ataque y el propio técnico del Arenas, Jon Erice, aseguró que "hemos regalado el partido" con los dos goles en contra en los cuatro primeros minutos: "Nos tiene que doler en el alma lo que hemos hecho" en dos acciones que el conjunto vasco había estudiado durante la semana. Y respecto al Zamora, el entrendor del Arenas remarcó que en los últimos partidos, "los rivales que se suponen que son técnicamente muy dotados, nos están entregando muchos balones que nos permiten crear ocasiones" aunque puntualiza que "los tres partidos los hemos empezado perdiendo y la mentalidad del rival cambia porque quiere evitar el error atrás, quiere armarse, quiere juntarse y que no le pasen cosas. Aún así, estamos teniendo muchas ocasiones de gol pero no estamos materializando. Contra el Zamora podríamos habernos puesto 2-2 en varias ocasiones pero no hemos acertado". Y recordó Erice las oportunidades del triple córner, la de Gael con el portero fuera, la que sacó la defensa del Zamora en la línea de gol, o la de Cortés que no llegó de milagro, entre otras. Aunque también reconoce que el Zamora también dispuso de "tres o cuatro claras", "al final, el que gana es porque ha acertado más veces que el rival", recordó.

Por lo demás, el grupo 1 de Primera RFEF tiene un líder inesperado, el UD Logroñés, recién ascendido, que suma sus tres partidos por victorias tras derrotar a Extremadura (2-1), Zamora (1-2) y Ourense (0-3) y ya se prepara para recibir a uno de los equipos con mayores aspiraciones de la Liga como es el Pontevedra que comenzó con dos victorias, pero el pasado sábado encajó un 1-3 en Pasarón.

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Por otra parte, Paolo Sula, jugador del Zamora B que hizo la pretemporada con el primer equipo, ha sido convocado con la Selección Sub20 de Moldavia.