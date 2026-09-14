Golpe al robo de cobre en Zamora: ocho sacos de cable pelado en un maletero destapan a una banda en Villalpando

La Guardia Civil de Zamora investiga a cuatro personas como supuestas autoras de un delito de robo con fuerza tras localizar en el maletero del vehículo en el que viajaban ocho sacos llenos de cable de cobre pelado, limpio de plástico y con apariencia de haber sido tratado mediante fuego. Además, uno de los ocupantes fue detenido al constarle varias requisitorias judiciales en vigor mientras que el conductor dio positivo en cocaína y THC (tetrahidrocannabinol).

La actuación se produjo hace unos días en la carretera CL-612, concretamente en el acceso a la localidad zamorana de Villalpando, durante un dispositivo preventivo realizado por agentes del Puesto de la Guardia Civil de Villalpando. Los efectivos dieron el alto al turismo después de observar maniobras extrañas por parte de un usuario de la vía.

En el vehículo viajaban cuatro personas. Durante la identificación de los ocupantes, los agentes localizaron en el maletero ocho sacos de color blanco llenos de cable de cobre ya pelado cuya procedencia no pudieron justificar. Alegaron que se trataba de restos de una obra que les había entregado el dueño de una construcción, pero no aportaron documentación, datos concretos sobre el lugar, la fecha o la persona que supuestamente les había entregado el material, ni ningún medio de contacto que permitiera comprobar esa versión.

Detención de los implicados por el supuesto robo de cobre. / Guardia Civil de Zamora

Ante esta situación, fueron trasladados al acuartelamiento con el objetivo de aclarar la procedencia del cable. Tras las gestiones realizadas, la Guardia Civil procedió a la investigación de las cuatro personas como supuestas autoras de un delito de robo con fuerza.

Búsqueda y detención

La intervención se complicó además por la situación judicial de uno de los ocupantes. A esta persona le figuraban tres requisitorias en vigor, una de ellas de búsqueda, detención y personación, por lo que fue detenido para su puesta a disposición judicial.

Durante la actuación, el conductor del vehículo también fue sometido a la prueba de drogas, en la que arrojó resultado positivo en cocaína y THC. Este hecho fue tramitado por vía administrativa. Como el resto de ocupantes carecía de permiso de conducir, los agentes procedieron al precinto del vehículo hasta que el conductor se encontrara apto para la conducción o pudiera hacerse cargo del turismo otro conductor autorizado.

Material robado. / Guardia Civil de Zamora

Los investigados y el detenido, todos ellos de nacionalidad rumana, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia, junto con las diligencias instruidas y el material incautado. Según la Guardia Civil, a los implicados les constan numerosos antecedentes y las investigaciones relativas a este hecho se dan por finalizadas.

En el operativo participaron agentes del Puesto de Villalpando, con la colaboración de una patrulla de Seguridad Ciudadana y dos unidades de la Agrupación de Tráfico del Puesto Principal y del Destacamento de Benavente.