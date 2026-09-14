Así van los últimos preparativos de Fromago a tres días del inicio del escaparate mundial quesero de Zamora

A tres días de que la Feria Internacional del Queso de Zamora Fromago Cheese Experience de su pistoletazo de salida como el mayor evento quesero de calle de Europa, los preparativos siguen su curso y está "todo encaminado", según ha asegurado este lunes la presidente de la Escuela Internacional de Industrias Lácteas de Zamora (Eilza), Sara Fregeneda.

La principal responsable de la organización de esa feria impulsada por la Diputación de Zamora ha explicado que inicialmente se produjo un pequeño retraso por contratiempos en la instalación de las más de medio millar de carpas que conforman la feria, pero posteriormente se ha alcanzado el ritmo previsto, por lo que los preparativos están encauzados. Fregeneda ha concretado el avance de los preparativos al explicar que este lunes se ha iniciado, comenzando por la parte de la plaza de la Catedral, la colocación de los banderines que adornarán por lo alto las calles del recorrido de la feria.

Del mismo modo, al inicio de la semana de Fromago también ha comenzado la instalación de pantallas y equipos de sonido en los escenarios que habrá a lo largo del recorrido entre la plaza de la Marina y la de la Catedral.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez ha hecho alusión a aspectos logísticos, al tener en cuenta que hace dos años fueron más de 300.000 personas las que se calcula que pasaron por la feria. Por ello, ha subrayado que el transporte público es "tremendamente importante" y todo posible refuerzo de los servicios del transporte urbano colectivo de viajeros será "importante para la feria".

Las cifras del evento, según han recordado los organizadores a tres días del comienzo de Fromago, contabilizan un total de 342 firmas expositoras que ocuparán más de 400 stands, ya que algunos contarán con doble espacio, y que, sumando además las carpas de túneles del queso y de actividades, contabilizan más de 500 puestos instalados a lo largo de un recorrido urbano por un trazado de tres kilómetros de ida y vuelta entre la plaza de la Marina y la de la Catedral.