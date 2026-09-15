Cristina Moral guía al público por las huellas de los incendios en Puebla de Sanabria

El Castillo de Puebla de Sanabria se convierte estos días en el escenario de un recorrido por las huellas que deja el fuego y por las posibilidades de transformación que aparecen después de la destrucción. La exposición “Victoria de la luz sobre el fuego”, de la artista Cristina Moral, ocupa la sala de exposiciones del castillo de la villa. Además, la artista ha incorporado a la muestra una visita guiada con la intención de acercar al público el proceso de investigación y las claves conceptuales que hay detrás de unas obras. La mayoría de ellas construidas a partir de la materia quemada, la luz, las sombras y la transformación del paisaje.

La visita guiada surge de una necesidad que la propia Cristina Moral detectó al comprobar la reacción de los visitantes ante una propuesta deliberadamente conceptual. “Es tan conceptual que me he dado cuenta de que la gente se entretiene mucho o hay gente que dice: es que esto no hay quien lo entienda”, explica Moral. Ante esa situación, decidió acompañar las obras con su propia explicación para facilitar al público el acceso a un proyecto en el que, asegura, ha profundizado especialmente.

“Creo que he tenido tanto empeño en este proyecto, he profundizado tanto, que no puede quedar en el aire. Tiene que tener una explicación. Tengo que hacer una aportación para que todo el mundo pueda entender lo que hay”, señala.

Visitantes llegando a la visita guiada por el patio de armas del castillo de Puebla de Sanabria / Irene López Alonso

La visita comienza siguiendo el recorrido planteado originalmente por la exposición, aunque la propia artista reconoce que los visitantes suelen hacer el camino contrario. “La visita se empieza por la izquierda, hay una flecha que la señaliza aunque todo el mundo se va a la derecha”, comenta entre risas. Para Moral, esa circunstancia tampoco supone un problema: “La libertad al poder”. De hecho, explica que muchos visitantes, una vez completado el recorrido, se dan cuenta de que lo han realizado al revés y vuelven a hacerlo siguiendo el orden propuesto.

Más allá de la anécdota, el recorrido guiado pretende ofrecer algunas pautas para comprender el conjunto. La artista comienza explicando tres principios que han guiado la intervención y, posteriormente, aborda los materiales empleados y el sentido global del proyecto.

El origen de la exposición se encuentra en el incendio ocurrido en el entorno del Lago de Sanabria durante el verano de 2025. Sin embargo, Moral subraya que su intención nunca fue realizar una exposición sobre el incendio ni representar directamente la catástrofe. El fuego fue el punto de partida de una investigación centrada en aquello que sucede después. “Me interesaba observar qué sucede luego: qué huellas permanecen, cómo se transforma la materia y cómo cambia nuestra manera de mirar un territorio después de una ruptura”, explica.

Ese planteamiento se refleja también en la evolución de las obras. Las primeras piezas están estrechamente relacionadas con la materia quemada y con su presencia física. Ramas y otros elementos procedentes del territorio aparecen transformados por el fuego y trasladados al espacio expositivo. A medida que avanza el recorrido, sin embargo, la propuesta se vuelve más sutil y comienza a prestar mayor atención a la luz, la sombra, la transparencia, el tiempo y la percepción.

“Las últimas piezas son más ligeras y abiertas. La materia sigue estando presente, pero empieza a transformarse en imagen, en sombra, en reflejo o en transparencia”, señala la artista. De este modo, el propio recorrido de la exposición reproduce el proceso conceptual de la investigación: desde una huella concreta y material hasta una experiencia cada vez más abierta y esencial.

Vibración, una de las piezas expuestas / Irene López Alonso

Entre los elementos utilizados destaca el carbón procedente de la propia materia forestal que fue arrasada por el fuego. Moral explica que algunas de las piezas están realizadas con carbón recogido en la zona de la Laguna de los Peces. También aparecen materiales quemados que generan sombras y otros elementos de carácter microóptico, capaces de descomponer la luz.

La luz adquiere así un papel fundamental: “Utilizo la luz como regeneradora de energía”, explica la artista. Si el comienzo del proyecto está marcado por la decadencia del territorio provocada por el fuego, el recorrido avanza hacia una idea de renacimiento. La destrucción deja paso a una nueva lectura de la materia.

Uno de los momentos que Cristina Moral considera especialmente significativo se produce cuando las ramas quemadas comienzan a dialogar con sus propias sombras. Lo que inicialmente podría parecer una simple consecuencia de la iluminación adquiere una entidad propia. Las sombras quedan recogidas sobre unos círculos ligeros y dejan de ser únicamente la reproducción de las ramas para convertirse en una nueva imagen.

“Me interesa mucho esa transformación porque resume una de las ideas centrales del proyecto: algo puede proceder directamente de una materia y, sin embargo, adquirir una existencia completamente diferente”, explica. Rama, sombra y luz mantienen un vínculo, pero cada una alcanza una identidad propia.

La relación con Sanabria resulta igualmente esencial. Moral lleva colaborando con Puebla desde 2022 en diferentes proyectos y considera que esa continuidad le ha permitido construir una mirada más profunda sobre el territorio. “Sanabria es para mí mucho más que el lugar donde se presenta esta exposición”, afirma. Las obras conviven con el espacio y establecen un diálogo con él: “Para mí, esa relación entre obra, espacio y territorio es fundamental. Por eso esta exposición no podría ser exactamente la misma en otro lugar”, sostiene.

Cristina Moral charlando con algunas de las participantes en la visita guiada / Irene López Alonso

La primera visita guiada ha tenido una buena acogida y la artista prevé repetir la experiencia el próximo sábado 19 de septiembre ante el interés despertado entre los visitantes. Será una nueva oportunidad para recorrer una exposición que propone mirar el territorio después del fuego, detenerse en sus huellas, y descubrir cómo a partir de la materia destruida pueden aparecer nuevas formas de percepción, luz y vida.