Faúndez defiende los desbroces perimetrales: "Por encima de un árbol está la seguridad de las personas"
El presidente de la Diputación recuerda en respuesta a la denuncia formulada por Ecologistas que comarcas como Tábara, Aliste, Sanabria y La Carballeda son zonas de máximo riesgo de incendios con una elevada concentración de masa arbórea
E. V.
"Los vecinos de los pueblos lo único que quieren es tener unos perímetros de población completamente desbrozados y limpios". Es la respuesta ofrecida por el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, tras las denuncias formuladas por el PSOE y Ecologistas Zamora por la tala de árboles, algunos de ellos centenarios, en el término de Ferreras de Abajo dentro de los planes de prevención de incendios.
El también regidor de Trabazos ha recordado que las actuaciones de desbroce y limpieza se realizan con una finalidad muy clara: evitar futuros episodios de incendios que puedan poner en riesgo a la población no sin recordar que la población de Ferreras de Abajo acumula dos incendios.
Recuerda que comarcas como Tábara, Aliste, Sanabria y La Carballeda son zonas de máximo riesgo de incendios en las que se concentran un elevado número de ejemplares ("nos sobran los árboles"). En este sentido, Faúndez ha apuntado que "si hay que cortar algún árbol para reforzar un perímetro, se corta y no pasa absolutamente nada" porque "por encima de un árbol está la seguridad de las personas".
A modo de ejemplo, ha apuntado el caso de Villarino tras la Sierra, donde se ha acometido la limpieza de más de 70 hectáreas de terreno dentro de esos planes de prevención de incendios en una zona que cuenta con más de mil hectáreas de pinares.
El presidente de la Diputación ha matizado que los perímetros de seguridad se están ejecutando a una distancia del núcleo urbano de entre 100 y 150 metros por parte de equipos del Parque de Maquinaria de la Diputación de Zamora o de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl).
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