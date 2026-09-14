La Guardia Civil investiga cuatro asaltos con violencia en una misma noche en Corrales y Benavente

La Guardia Civil está investigando cuatro robos con violencia cometidos en diferentes viviendas de la provincia de Zamora durante la misma noche del viernes al sábado. Los sucesos, registrados en Corrales del Vino y Benavente, llevan a barajar como principal hipótesis, a la actuación de una banda organizada itinerante.

El primero de los robos actuaron se registró en una casa en Corrales del Vino aprovechando el fin de semana grande de las fiestas en honor al Santo Cristo Corralino. Los asaltantes actuaron en torno a la una de la madrugada mediante un robo con violencia e intimidación.

Esa misma madrugada se registraron otros tres robos con fuerza en tres domicilios de Benavente. El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, apunta a que detrás de todos ellos estaría una misma banda organizada itinerante, si bien las pesquisas continúan abiertas y no se descartan otras líneas de investigación.

Durante los diferentes asaltos cometidos en la madrugada del sábado, los asaltantes se hicieron con un botín que incluyó dinero, joyas, relojes y otras pertenencias.

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La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zamora ya ha realizado las correspondientes inspecciones oculares en los domicilios afectados y analiza ahora todos los indicios y datos recopilados con el objetivo de esclarecer los robos, identificar a sus responsables y proceder a su detención.