La Guardia Civil investiga cuatro asaltos con violencia en una misma noche en Corrales y Benavente
La principal hipótesis con la que se trabaja apunta a una banda organizada itinerante como presunta responsable de los hecho ocurrido en la madrugada del sábado
E. V.
La Guardia Civil está investigando cuatro robos con violencia cometidos en diferentes viviendas de la provincia de Zamora durante la misma noche del viernes al sábado. Los sucesos, registrados en Corrales del Vino y Benavente, llevan a barajar como principal hipótesis, a la actuación de una banda organizada itinerante.
El primero de los robos actuaron se registró en una casa en Corrales del Vino aprovechando el fin de semana grande de las fiestas en honor al Santo Cristo Corralino. Los asaltantes actuaron en torno a la una de la madrugada mediante un robo con violencia e intimidación.
Esa misma madrugada se registraron otros tres robos con fuerza en tres domicilios de Benavente. El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, apunta a que detrás de todos ellos estaría una misma banda organizada itinerante, si bien las pesquisas continúan abiertas y no se descartan otras líneas de investigación.
Durante los diferentes asaltos cometidos en la madrugada del sábado, los asaltantes se hicieron con un botín que incluyó dinero, joyas, relojes y otras pertenencias.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zamora ya ha realizado las correspondientes inspecciones oculares en los domicilios afectados y analiza ahora todos los indicios y datos recopilados con el objetivo de esclarecer los robos, identificar a sus responsables y proceder a su detención.
- Los presuntos autores del incendio de Fermoselle que arrasó 10.000 hectáreas son tres excursionistas
- El rebaño de Tomás vuelve a casa
- No pedimos comodidad, sino que nuestros hijos puedan estudiar': la lucha de una madre sayaguesa para asegurar el transporte escolar en la FP
- ¿Cuándo viene el banco móvil de Caja Rural a mi pueblo? Lista de la ruta que harán las oficinas
- Cuatro heridos en un aparatoso accidente entre un coche y una furgoneta en Palacios de Sanabria: hay una persona atrapada
- Los tomates alistanos, referente de calidad
- El fuego en Zaresa evidencia las carencias del corredor de Roales: el Ayuntamiento reclama tres bocas de incendios
- El Consejo Consultivo rechaza indemnizar a los afectados por los incendios de la Sierra de la Culebra de 2022: “Era imposible de abordar y controlar”