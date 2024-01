Balonmano Zamora Enamora - BM Guadalajara: Injusta derrota pistacho en el último segundo

El Balonmano Zamora Enamora cayó derrotado ante el BM Guadalajara por 23-24 en un partido en el que fue mejor que su rival, al que un arbitraje parcial impulsó a lograr una victoria en el último segundo. Un triunfo que no premió el gran partido del colista, que hizo frente a golpes y más golpes con compromiso y un sensacional Doval bajo palos.

Con la vuelta de Jortos a la convocatoria en el Ángel Nieto y la presencia en el equipo de los dos últimos fichajes invernales, Gianinni y Felipe, el Balonmano Zamora Enamora saltaba a por todas frente a uno de los equipos más poderosos del campeonato. Un BM Guadalajara que arrancó por detrás en el marcador gracias al 1-0 de De Freitas.

El conjunto alcarreño no tardó en anotar su primer tanto, pero el equipo pistacho mostraba gran energía y volvía a tomar el mando. Impulsado por la grada, Costas y Cubillas ponían un ilusionante 3-1. Un marcador fruto de una defensa sólida y un cuadro zamorano voraz en la primera oleada.

Casado hizo pensar a los visitantes en solicitar tiempo muerto y Doval, muy inspirado, para dos veces un siete metros para redondear un arranque fabuloso del equipo de Diego Soto. El receso "morado" no se hizo esperar, el 5-1 de Rafa Paulo forzaba a los visitantes a intentar frenar la racha de un equipo zamomrano muy serio en su campo y acertado en el contrario.

El parcial de 4-0 tocó a su fin en la siguiente acción, pero no el dominio de un equipo pistacho que mantenía su ventaja con otro gol desde el pivote, dando lugar así a un intercambio de goles que no cambiaba el guion del duelo. Un desarrollo que empezó a virar antes del minuto diez de partido con la roja directa sobre De Freitas. Una acción con un castigo desproporcionado que no solo permitió a BM Guadalajara salir del hoyo con dos minutos en superioridad, también dejaba a los locales sin un hombre clave.

Los zamoranos, eso sí, no tiraron la toalla. Amparados por un gran Doval, se mantuvieron por delante durante los siguientes minutos aunque su producción ofensiva ya no fuera tan prolija. Con todo, el duelo llegaba 7-4 al paso por su primer cuarto de hora y Cubillas estiraba la ventaja local con el 10-5 aprovechando la primera exclusión a los visitantes, cuya agresiva defensa había pasado sin castigo hasta el momento.

El partido de los hombres de Diego Soto era espléndido y, en pleno combate, llegaba el debut de Ferreira y Gianinni. Y con la entrada de los dos brasileños también volvía al Ángel Nieto el gran Jortos, aunque este último solo para defender en sus primeras . Una rotación que buscaba mantener el alto nivel de juego de los primeros quince minutos. Sin embargo, la falta de compenetración se dejó notar y el BM Guadalajara apretó los dientes para reducir distancias (11-9).

El Balonmano Zamora llegaba por delante al final del primer acto y mantenía su posición pero, cada vez, con más apuros. Aun así, los minutos pasaban sin goles para beneficio local y desesperación de un BM Guadalajara que se resguardaba en el contacto físico para intentar dominar el duelo. Y así, con el cobijo de los árbitros, fue golpeando y golpeando sin perder de vista el tanteo pero sin llegar a remontar la contienda antes del descanso porque Rafa Paulo y Guille elevaban la cosecha local para dejar la diferencia en tres puntos (14-11).

La segunda mitad arrancó con Doval haciendo una nueva parada y el BM Zamora Enamora anotando por medio de Rafa Paulo. Una reanudación de ritmo más bajo en sus inicios y pocos goles Un guion que los pistacho pudieron mantener durante los primeros siete minutos, mostrándose poco acertado en ataque, pero sí resolutivo en defensa ante un BM Guadalajara con mucha calidad que, en un par de acciones discutidas, recortó diferencias hasta situarse a un gol de distancia. Una renta que estiraba Rafa Paulo con su segundo tanto desde los siete metros (17-15, m. 10).

El cuadro de Soto iba a pelear por la victoria, pese a todo. Incluso cuando, tras anotar, Felipe era excluido en una acción que debió morir en pasivo a los alcarreños. Doval y el empeño por defender del equipo pistacho llevaba el partido a un ajustado 19-18 cuando restaba apenas un cuarto de hora para el final. Un desenlace que prometía ser no apto para cardiacos.

Una gran acción de Felipe dejaba a BM Guadalajara con uno menos, pero los alcarreños salvaban la ofensiva pistacho para no perder comba. Pero el carioca no lo iba a poner fácil, con un golazo que mantenía a los suyos por delante con dos goles para afrontar los diez minutos decisivos en el Ángel Nieto (20-18).

Con un duro golpe sobre Rafa Paulo y una parada clave de Doval para evitar el empate, el partido entró en la recta final y Diego Soto buscó dar aire a los suyos con un tiempo muerto. Un receso para intentar recuperar la mordiente ofensiva que en la segunda mitad no había estado presente.

El parón, sin embargo, no evitó que Falcón pusiera el 20-20 a siete minutos del final y diera lugar a un nuevo partido. Al mazazo respondió la grada con aplausos y Rafa Paulo con dos goles que disparaban la alegría en el Ángel Nieto (22-20, m. 45). Sin embargo, un error de Casares dejaba al cuadro local con un hombre menos. Una inferioridad fatal, pues BM Guadalajara igualaría el duelo antes de los dos últimos minutos (22-22). Un parcial que extendería para ponerse por delante segundos después.

Contra las cuerdas, tras llevar el peso del marcador durante todo el partido, el BM Zamora Enamora no renunció al partido. Pero, como ocurriera durante los minutos previos, la defensa visitante pudo empelsarse sin freno para impedir la remontada pistacho. Y eso que, Marco Torres, anotaba el 23-23 a poco más de 20 segundos del final. Tiempo en el que pasó lo impensable, Doval paró el tiro decisivo, pero lo introdujo en su portería, dando lugar a una derrota injusta del caudro de Diego Soto. Un equipo que demostró poder salvarse aunque no ganara.