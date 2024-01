Guillermo Medina, jugador del Balonmano Zamora Enamora, ha señalado en rueda de prensa que la formación pistacho está "con más confianza" tras su empate en Antequera y muy centrada en "trabajar en mejorar" para seguir sumando puntos a su casillero, aunque sea frente a un Balonmano Guadalajara que será "un duro rival".

"Está claro que estamos contentos, hemos sumado el primer punto fuera de casa. Veníamos de una mala racha, estábamos contando con poca gente y fuimos con pocos efectivos, pero lo dimos todo y, pese a todo, logramos el empate. Por eso, ese punto sabe casi a victoria", comentó el extremo, afirmando que, aun así, en el vestuario zamorano se sabe que "hay que seguir trabajando, más ahora que contaremos con incorporaciones, para ver si podemos conseguir algún punto más fuera de casa".

Para Medina, el punto del pasado sábado, no es casual. "Creo que vendrán más", afirma, señalando que ve al equipo "ganando confianza", cambiando a mejor. "Estamos planteando sistemas distintos y con la llegada de Diego, que la supimos aprovechar bien, estamos mejorando. Creo que habrá más van a venir más puntos", ratificó.

Una dinámica positiva que se pondrá a prueba este sábado en el Ángel Nieto frente a Balonmano Guadalajara, uno de los adversarios más complejos del campeonato. "Está claro que es un rival duro, es un rival de arriba. Pero ya lo dije otra vez, en casa este equipo puede ganar a cualquier y a por ello vamos a ir", comentó al respecto, apostillando: "el partido pasará por defender, porque es un recién descendido de Asobal que sabe jugar muy bien a esto y va a ser complicado. Tendremos que apoyarnos unos en otros, todos juntos, como hicimos en Antequera, para ver si lo sacamos".

Por último, el extremo señaló que ahora mismo no hay una obsesión con la clasificación, ya que el grupo se centra en seguir mejorando. "No tenemos que obsesionarnos, tenemos que trabajar para mejorar nosotros porque, si no ganamos nosotros nos dará igual que no gane el resto. Tenemos que ganar nosotros, centrarnos en sumar puntos y nada más".