El Zamora Enamora afrontará esta tarde un partido de enorme trascendencia en el que tiene mucho que ganar y poco que perder ya que el Guadalajara es uno de los equipos de la parte alta de la clasificación y todo lo que no sea ganar hoy en el Ángel Nieto sería una grata sorpresa para el equipo pistacho. El Guadalajara llegará situado en la tercera posición pero con los mismos puntos que Ciudad Real y solo uno menos que el líder San Pablo Burgos.

El equipo de Diego Soto afrontará el encuentro de esta noche con el respaldo del empate a 26 alcanzado en su visita a Antequera, un empate no esperado que al final, sabe a victoria. Además, la motivación será importante también tras la incorporación de dos nuevos fichajes a la plantilla, los de los brasileños Giannini y Dos Santos que habrá que ver sí pueden disfrutar ya hoy contra Guadalajara de minutos de juego.

Gabriel Giannini, jugador brasileño de 23 años y 191 centímetros de altura, llega procedente del Nacional Handebol Club y se muestra como un central “inteligente y con un buen uno contra uno”. El nuevo fichaje pistacho llega a Zamora para “dar todo por un Club tan grande como es Zamora, daré todo lo que está en mi alcance para revertir la situación del equipo”.

Por su parte, Felipe Ferreira dos Santos, también brasileño de 23 años y 190 centímetros, llega también procedente del Nacional Handebol Club para ocupar las posiciones de lateral izquierdo y central. Dos Santos ha desarrollado su etapa como jugador en Brasil, pasando por clubes como Handebol Pindamonhangaba, São José dos Campos Handebol, Handebol Taubaté, hasta recalar en Nacional. El brasileño pide el apoyo de “toda la afición para, juntos, conseguir el objetivo de la salvación”.

Diego Soto anunció que no va a tener prisa con los nuevos fichajes que "si podemos contar con ellos, será una ayuda adicional". Jortos no estará disponible todavía pero esta noche no va a jugar todavía. Soto reconoce que tiene contactos en Sudamérica porque colabora con la Federación y eso le ha facilidado conseguir los refuerzos del equipo.

El entrenador del Zamora Enamora reconoce que "nosotros somos, actitud, experiencia pero multiplicados por actitut porque si no no hay cómo competir en estos minutos. Y la actitud de Antequera tiene que ser una constante en toda la temporada y si puede ser, que se incremente", añadió el técnico leonés.