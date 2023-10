El Zamora CF está dispuesto a mantener la brillante racha con la que ha iniciado esta nueva temporada en Segunda RFEF y pretende sumar su quinta victoria consecutiva para mantener el flamente liderato que ostenta. Esta tarde saldrá a por todas en el que ya es todo un “clásico” de la categoría, que le medirá al Coruxo a las 18.00 horas en el Ruta de la Plata, el segundo de los cuatro grandes equipos gallegos a los que se enfrentará de forma consecutiva. Comenzó el periplo gallego hace una semana con la victoria en Santiago de Compostela (0-1) y continuará ahora con Coruxo, Ourense y Pontevedra.

Va a ser la de esta tarde una nueva oportunidad para que Fermín Sobrón incremente su racha de cuatro partidos sin encajar un solo gol, una racha que recuerda a la que protagonizó el inolvidable Vilches, que estuvo a punto de batir el récord nacional que ostentaba Abel Resino y que fue batido hace un año por Churripi, del Burgos, con 1.293 minutos. Vilches se matuvo 976 partidos sin encajar un solo gol en la temporada 2004-05, y Fermín acumula ya 360.

El equipo de David de Dios acusa una cierta irregularidad a lo largo de sus partidos, algo que también se le puede achacar a los de David Movilla: “Acusamos las pequeñas desconexiones que sufrimos pero esperamos que en Zamora podamos hacer un buen partido del minuto 0 al 90, completo y trabajado, compitiendo los 90 minutos”, reconoce Dani Pereiro, jugador del Coruxo quien también piensa que “el equipo se ha tenido que moldear poco a poco, también por las lesiones, pero estamos en el camino de encontrar la mejor versión nuestra y no tardaremos en encontrarla”.

Exjugador del ZCF

El ex jugador del Zamora CF se ha convertido ya en el líder de la defensa del Coruxo y recuerda que “han sido un par de años muy duros en cuanto a jugar minutos y ha sido importante poder jugar estos dos últimos partidos seguidos porque eso te da confianza, vas cogiendo sensaciones y cada vez te encuentras más a gusto”. Respecto al partido de esta tarde, Pereiro asegura que “siempre queremos que el campo esté lo mejor posible, con el mejor césped y con buenas dimensiones. El Ruta favorece el juego que quieras hacer en cada momento. Vamos a poder hacer nuestro juego, encontrar espacios y hacer el mejor partido posible”.

Por su parte, el entrenador vigués, David de Dios, aseguró esta semana que el equipo está entrenando con mucha intensidad y se lamenta que algunos baches en el juego del Coruxo le hayan impedido estar a estas alturas más arriba de ese décimo tercer puesto que ocupa actualmente: “Han sido 60 minutos muy buenos en Guijuelo pero nos matan cinco minutos malos, en Langreo nos matan diez minutos, …los partidos están siendo tremendamente competivos, muy igualados y al final los detalles nos perjudican y es cierto que estamos mal en los pequeños matices. De Dios reconoció asimismo que su equipo necesita todavía adaptación por los cambios que ha habido: “Se trata de hacer un equipo y estamos en el proceso. Semana a semana vemos mejoras. Este es un proceso largo y estamos en el camino correcto”. Y respecto al Zamora reconoce que “va líder por algo. Ellos, por la experiencia que tienen, sí son capaces de controlar esos matices. Nosotros intentamos adaptarnos a cualquier campo, los campos van a ser variopintos toda la liga y tenemos que adaptarnos y, lo primero, competir durante los 90 minutos, pero no nos preocupa a dónde vayamos y el campo que haya en cada partido”.

Movilla, con buenas sensaciones

David Movilla ha explicado esta semana que el Zamora le “huele bien” en cuanto a sus valores, y se muestra optimista respecto a la evolución que está experimentando. Respecto al partido de esta tarde, el técnico zamorano reconoce que Coruxo ha cambiado mucho su plantilla pero está evolucionando a medida que avanza la Liga y que viene de perder por la mínima en Guijuelo. Como siempre, Movilla no entra a valorar el puesto que ocupa en la clasificación el equipo pontevedrés, aunque apuesta porque será de nuevo un partido igualado y a “cara de perro” al tiempo que recuerda que, salvo el Zamora y el Guijuelo, ningún equipo ha sido capaz de ganar dos partidos seguidos hasta el momento. Sólo cinco equipos han logrado en los últimos años ganar cuatro partidos seguidos, y no todos han logrado jugar el play off en las últimas dos temporadas en este grupo.

Movilla dispondrá de su equipo casi al completo salvo Parra, Brian y Theo que siguen sus procesos de recuperación. Es de suponer que Movilla no realice cambios en la defensa que tan buen rendimiento le está dando, con Fermín en la portería; López. Luengo, Bolo y Castañeda en la defensa; Juanan y Ramos deberían seguir en el centro del campo. Joel y Mancebo podrían ser los extremos, y Pito Camacho podría ser también el delantero centro. Habrá que ver además qué variante introduce el enternador rojiblanco para el segunda punta (Goñi, Etxaburu).