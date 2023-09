David Movilla, técnico del Zamora CF, señaló que, pese a la excelente racha de resultados de su equipo, aguarda un encuentro complicado frente al Coruxo en el Ruta de la Plata. Un duelo "a cara de perro", como casi todos en Segunda RFEF, y en el que pese a las magníficas sensaciones que tiene de su equipo, probablemente "se acabe pidiendo la hora".

El técnico vasco reconoció que la evolución del equipo a día de hoy es de lo más positiva. Y no solo por los resultados. "Llevo semanas diciendo que el equipo me huele bien", asegura, afirmando que "normalmente el termómetro para saber si un equipo está bien son los jugadores que menos minutos tienen" y, en ese aspecto, es "optimista". "No hace mucho, en otro club, me costaba encontrar ocho jugadores para incluir en el once de inicio. A día de hoy, la competencia es tal que, me cuesta elegir los jugadores que se quedan fuera de convocatoria", comentó, indicando que "no hay dos pasos entre estar en el once y quedar fuera, solo uno" y eso es buena señal.

De hecho, Movilla reconoció que es "injusto" con los futbolistas, aunque sea "por el bien del club y el escudo" pues muchos de ellos deberían de acumular más minutos. Sin embargo, esos jugadores aportan su máximo y demuestran estar para jugar. Un aspecto que le lleva a pensar que "cuando vengan los problemas, el plantel estará preparado" y eso hará del grupo el equipo de alto rendimiento que busca.

La clasificación y su valor en la cuarta jornada

Pesa estas buenas sensaciones y el optimismo, Movilla no se deja llevar por la euforia y refrendó con datos el poco valor de la clasificación a día de hoy, como también avisó sobre los problemas que ofrecerá el Coruxo este domingo.

"La clasificación no es relevante. Y no lo digo yo, lo dice la historia", afirmó, añadiendo: "Ganar cuatro partidos al inicio de temporada solo lo han logrado cinco equipos en los tres años de esta categoría. De esos cinco, solo dos de ellos acabaron la liga entre los cinco primeros. Ese es un porcentaje a tener en cuenta". Un hecho al que sumó otros como la escalada del Zamora CF el pasado año o el porcentaje de éxito de los cinco primeros clasificados del Grupo 1 al paso por la jornada cuatro en años anteriores. Poniendo sobre aviso del largo camino por recorrer para los rojiblancos, trayecto cuya siguiente parada será dura pues "la categoría así lo dice, con solo dos equipos (Zamora CF y Guijuelo) han logrado dos victorias consecutivas hasta ahora". Datos que el técnico compartió para definir la realidad del Zamora CF y de la competición a día de hoy.

Un rival que crece día a día

La racha zamorana la intentará poner en entredicho el Coruxo. Un bloque al que, precisamente, la clasificación no le hace justicia. "Es un equipo que ha cambiado bastantes jugadores. Bajo mi punto de vista es un equipo que ha crecido con respecto al paso del tiempo. En la dos primeras jornadas disputó dos encuentros a muchos goles para después pasar a un partido más cerrado que acabó sin goles para terminar con el último encuentro, ante el Guijuelo, en el que tras setenta minutos de juego solo se había dado una ocasión y fue del Coruxo. Es un equipo que ha crecido en cuanto a solidez y sensaciones", afirmó Movilla, indicando que si el Zamora CF es capaz de adelantarse en el marcador el domingo "se volverá a sufrir" como se ha hecho en otros encuentros, intuyendo un encuentro largo en el que "la afición será fundamental" una vez más para sumar los tres puntos. "Necesitaremos que cada espectador se convierta en aficinado, cada aficionado en hincha y que cada hincha juegue el partido, porque ese es el camino para hacer del Ruta de la Plata un estadio en el que sea muy difícil puntuar", subrayó el entrenador.