Evan Yates, jugador del CB Zamora Enamora, tiene claro que el próximo rival en el play-off de ascenso a LEB Oro de los zamoranos, CB Prat, será un hueso duro de roer. Para el pívot, los catalanes son "el segundo mejor equipo" contra el que se enfrentarán esta temporada, un conjunto "inteligente" que requerirá de la mejor versión tanto suya como de sus compañeros para ganar.

"Ganar a Benicarló fue un gran momento para el equipo y el club, fue una buena inyección de motivación para seguir adelante y darnos confianza en el juego de cara al futuro", reconoce Yates, señalando que será un incremento de moral necesario pues CB Prat es un rival de armas tomar. "He visto bastantes partidos de ellos, y creo que son el mejor equipo que hemos jugado esta temporada más allá de Burgos que, para mí, está un punto por encima. Son un gran reto para nosotros, creo que son un equipo completo y que tenemos que estar preparados para plantarles cara", aseguró.

Sobre cómo encara el partido el CB Zamora Enamora y que apartados deberán manejar los zamoranos para llevar las riendas del choque, Yates argumentó que tendrán que "controlar el rebote" y "el juego en transición", puntos "donde marcan la diferencia". Aun así, el pívot sabe que habrá que brillar en todas las áreas pues "se trata de un equipo inteligente". "Sabemos que son un buen equipo y saben como jugar un buen baloncesto, además son constantes y les da igual ganar de 10 o perder de 20, siguen por su camino y mantienen tanto su nivel como su juego", afirmó.

En cuanto a su aportación individual, Yates afirmó que su intención es la de "continuar jugando igual" para sumar ante CB Prat. "Ser agresivo en ataque y serio en defensa y rebote", subrayó, apostillando: "igualmente, correr en transición y crear ocasiones para mis compañeros. "Sabemos jugar de fuera hacia dentro y al revés, llevo el tiempo suficiente aquí para tener esa conexión para poder potenciar eso", sentenció.

Saulo Hernández: "Espero competir en este primer partido y ver un pabellón que luzca sus mejores galas"

Saulo Hernández, técnico del CB Zamora Enamora, expresó su opinión sobre el guion que debería llevar el partido del sábado en el Ángel Nieto para que su equipo tenga opciones de seguir adelante en el play-off de ascenso a LEB Oro. Y consideró que, para ello, lo primero que tiene que hacer su plantel es "ser capaz de competir".

"Creo que tiene que ser un partido que no vaya a muchos puntos pues tienen una media de 85 por partido", destacó el entrenador, asegurando que más que los detalles en pista, le preocupa ahora mismo "el apartado mental". "En deporte, solo se miran los últimos resultados y CB Prat, antes de su eliminación frente a CB Tizona, venía de firmar 14 victorias consecutivas. Una racha que incluso reinició en Burgos, aunque no lograra el ascenso directo por el basketaverage. Al pasar nosotros ante Benicarló, parece que ellos vienen muy abajo y nosotros muy arriba pero no hay que olvidar que ellos vienen de caer ante el mejor equipo histórico de LEB Plata", comentó el zamorano, apostillando: "CB Prat no solo han ganado muchos partidos, ha arrasado en la gran mayoría de ellos".

Hernández aseguró que tiene "un plan previsto" para el encuentro pero que "una cosa es tener un plan y otra bien distinta es ponerlo en práctica o que tenga resultado". Quizá por ello, aseguró que lo que le encantaría para el sábado es "ver que el equipo puede competir contra CB Prat", aseverando que "para este partido no se pide otra cosa". "Al igual que en la eliminatoria anterior, este es un partido de 80 minutos en el que primero hay que centrarse en los 40 iniciales y esos son los que estamos preparando", comentó, señalando que le gustaría dar un paso adelante en Zamora y deseando "contar con un pabellón que luzca sus mejores galas" para ello.