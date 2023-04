Tras una gran victoria ante el CB Benicarló, el Zamora Enamora recibe este sábado (19:00, Ángel Nieto) al todo poderoso CB Prat: líder de la conferencia Oeste con 22 victorias y 4 derrotas en temporada regular y que llega a Zamora tras una victoria ante Tizona Burgos (88 - 90) que no fue suficiente para remontar la ventaja del primer encuentro.

Desde el CB Zamora han querido publicar un minucioso análisis del equipo que tendrán enfrente, recordando en un primer momento que el CB Prat es un club vinculado desde la temporada 2004/05 al Juventud de Badalona (ACB) que, tras su ascenso a LEB Plata en la temporada 2005-2006, ha militado en esta categoría 11 temporadas, con 2 ascensos a LEB Oro, donde ha militado otras 6 temporadas, llegando en la temporada 2017-2018, a rozar el ascenso a la máxima categoría del baloncesto nacional. Desde la temporada 2009-2010 siempre ha estado entre los cinco primeros en la Liga Regular de la LEB Plata, luchando por el ascenso de categoría

Este año, tras su descenso la pasada temporada de la LEB Oro, ha sido el primer clasificado de la Liga Regular en la conferencia este, con 22 victorias y 4 derrotas, accediendo a la final por el ascenso directo a LEB Oro, donde cayó en la eliminatoria a doble partido con UBU Tizona. Su saldo de victorias y derrotas en casa es de 13-0 en la liga regular, su única derrota fue contra UBU Tizona en la eliminatoria directa por el ascenso entre primeros de conferencia (13-1 global), mientras que de visitante presenta un récord de 9-4 en liga regular, además de la victoria en Burgos en el último partido de playoff (10-4 global).

Tercera visita al Ángel Nieto

El partido de este sábado 29 será la tercera visita del conjunto catalán al Ángel Nieto, ya que se ha enfrentado en tres ocasiones al Club Baloncesto Zamora (dos en Zamora), logrando las tres victorias en juego (temporada 2019-2020 CB Zamora Innova Chef 74 vs CB Prat 77 y en la temporada 2020-2021 CB Zamora Innova Chef 73 vs CB Prat 84 y CB Prat 89 vs CB Zamora Innova Chef 69 ).

Al «estudiar» las estadísticas generales del CB Prat esta temporada 2022-2023 en la conferencia este, y su posición comparando con el resto de equipos, se puede observar que destaca especialmente en anotación, siendo el mejor con 84,7 puntos por partido, en el porcentaje de triples, también el más destacado con 34,1% de acierto y en pérdidas y robos de balón, con 12 y 10 de media respectivamente. Además, es el que más machaca el aro, el segundo en rebotes defensivos (25,7) y en porcentaje de tiros de campo (44,9%), y el segundo que menos tapones recibe.

Por último, también pusieron sobre la mesa la valoración, con 94,5 de media, líder destacado de la conferencia, ya que el segundo que le sigue es el Maderas Sorlí Benicarló, último rival zamorano, con 86,8 por partido.

Una plantilla con experiencia en ACB y caras conocidas

Respecto a la plantilla que visitará el pabellón zamorano recordaron que muchos de los jugadores ya han debutado esta temporada en la ACB con el Joventut de Badalona, al ser el filial del equipo catalán. Asimismo destacaron a "viejos conocidos” que han pasado por feudo zamorano: Quim Salvans que ya se enfrentó al CB Zamora con el CB Prat, en las dos últimas ocasiones, en abril y mayo del 2021 (único jugador que continúa en la plantilla desde estos partidos), Nedim Dedovic, recientemente incorporado a la plantilla (12 de abril, como refuerzo para jugar el playoff de ascenso) y que proviene esta misma temporada de C.B. Minuscenter Morón (el 4 de marzo en la jornada 21 anotó 19 puntos en 36 minutos en el Ángel Nieto en el encuentro Zamora Enamora 87 y CB Minuscenter Morón 73) y su último fichaje anunciado esta misma semana, Volodymir Orlov, pívot de 2,08, que proviene de Maderas Sorlí Benicarló, último rival zamorano (visitó el Ángel Nieto el 15 de abril anotando 8 puntos y capturando 13 rebotes).

Por otra parte, recordaron desde el CB Zamora, el equipo dirigido por el barcelonés Albert Cañellas, también presenta bajas muy importantes, como la de su joven ala-pívot italiano de 2,13, Leonardo Okeke, que estaba cuajando grandes actuaciones en las últimas semanas y que jugando con el Joventut se ha lesionado de gravedad. Otros jugadores como Miguel Allen están contando para el primer equipo y no disputa un partido con el CB Prat desde la jornada 18.