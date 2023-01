“Faltó clarividencia, y frescura, física y mental”. Así resumió el encuentro el entrenador del Recoletas Zamora quien admitió, minutos después de perder, estar enfadado y frustrado por lo sucedido, aunque teniendo claro, al igual que sus jugadoras, que “hay que reaccionar”. Ricardo Vasconcelos confesó que las suyas, dadas las numerosas bajas y el encuentro del pasado miércoles, sufrieron un desgaste en la recta final que las jugadoras del Real Canoe supieron aprovechar para dar la vuelta al marcador.

No obstante, sí dejó claro, respecto a su estado y al de la plantilla, que ellos tienen claro que la temporada “es un maratón, no es un sprint. Quedan muchos meses y muchos partidos por delante”, por lo que perder a estas alturas el liderato no es un drama.

Lo que sí tiene en mente el portugués es la necesidad de fichar y es que aunque subrayó que “las jugadoras que están lo están haciendo muy bien, hemos perdido a dos que jugaban más de veinte minutos”. De este modo, con el reto de fichar, en el club tienen la mirada puesta en el mercado de fichajes, aunque Vasconelos admite que es muy complicado ya que “ahora mismo hay mucha oferta pero poca demanda. Hay mucha gente buscando”.

El Recoletas no tiene encuentro entre semana pero volverá a las pistas el próximo sábado en casa de Alcobendas.