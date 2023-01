El entrenador del Recoletas Zamora hacía su resumen del encuentro y admitía que las suyas habían comenzado con buenas sensaciones, pero no pudieron aguantar ese nivel los cuarenta minutos. “Empezamos con bastante ritmo y haciéndolo muy bien, jugando exactamente como queremos jugar”, admitió el luso, aunque también confesó que “entre el relax y el cansancio no pudimos estar todo el rato al mismo nivel” teniendo, incluso, minutos malos sobre el pabellón.

“Hubo momentos en los que estuvimos menos concentradas en defensa y en ataque muy fallonas. Es verdad que sí buscábamos el tiro, y lo teníamos, pero el porcentaje fue menor de lo que queríamos”.

A pesar de todo, sí destacó que dejaron al rival en 58 puntos, pero le preocupa que no tienen la capacidad de aguantar un ritmo alto los cuarenta minutos. No obstante, dejó claro que “tampoco tenemos rotaciones” y es que hubo dos jugadoras, Adriana Knezevic y Angela Vendrell que no pudieron acabar y “habrá que ver cómo las recuperamos para el fin de semana”.

El equipo zamorano tendrá poco tiempo de descanso. El sábado vuelven a la pista, aunque en esta ocasión lejos del Ángel Nieto. Las de Vasconcelos se enfrentan al Real Canoe con el reto de seguir sumando. El próximo rival vive en la zona media de la clasificación y ayer se impuso a Córdoba con un marcador de 63-79.