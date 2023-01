Primer partido de 2023, nuevo triunfo y liderato para el Recoletas Zamora que volvía a la pista con la sensación amarga de no poder contar por lesión con Llorente y Nany lo que queda de temporada, pero con las ganas de dedicar a sus compañeras una victoria, como así sucedió.

Enfrente, el Domusa de Azkoitia, plagado de ex del CD Zamarat, llegaba al Ángel Nieto consciente de la necesidad de despegar cuando antes pero un inicio frío permitió a las zamoranas encauzar el choque, a pesar de los momentos irregulares que también los hubo en su juego y es que fue menos sencillo de lo que se podía esperar y de lo que refleja el marcador final de 71-58.

Arrancó el duelo y el Zamarat demostró haber salido serio y quiso resolver por la vía rápida. Con un parcial de salida de 10-0, acompañado por un trabajo defensivo magnífico y un absoluto control del rebote, puso sus credenciales sobre la pista, una salida en tromba que obligó al entrenador visitante a pedir rápido su primer tiempo muerto para azuzar a las suyas. Las locales tenía absolutamente controladas a las exteriores rivales, anulando los tiros fáciles de un equipo que se vio totalmente superado. Cuatro minutos tardó el ISB en abrir su marcador, pero el Recoletas respondía. El tándem Lahuerta-Latorre funcionaba a la perfección, y la idea era exprimir al máximo la falta de acierto de las rivales que superaron el ecuador del primer parcial con 5 puntos. Lahuerta volvía a anotar de tres y ponía la máxima ventaja de 17-5 en el Ángel Nieto, y poco después era María Barneda, que sumaba sus primeros minutos tras salir de una lesión, la que acertaba. También Sara Castro debutaba con buenas impresiones, ampliando el roster del equipo, mientras que enfrente la recién llegada Ferreira daba vida a las suyas con un acertado estreno.

Con 27-13 y un Zamarat fraguando su triunfo se llegó al segundo tramo en el que la premisa tenía que ser mantener esa intensidad que tan buen resultado estaba dando a las de Vasconcelos, pero no fue posible. El guion se mantuvo unos minutos y con un juego muy coral el Recoletas Zamora doblaba en puntos (30-15) a su rival cuando no se había llegado al minuto 13, pero todo se truncó. Llegados a la mitad de este segundo parcial, Domusa trató de reaccionar y pisó el acelerador para mantenerse vivo en el encuentro (34-22, min. 15), mientras que el Recoletas empezaba a hacer demasiadas concesiones. Eso llevó al técnico luso a pedir tiempo muerto e intentar que las suyas recuperaran la identidad y la ventaja obtenida. Sin embargo, Domusa se veía capaz de rebajar la barrera de los 10 puntos y lo logró en el minuto18 cuando puso el 36-27 en el marcador. Vasconcelos movía continuamente el banquillo en busca de recuperar la frescura, y fue Isa LaTorre la que tiró de galones para echarse al equipo a su espalda, aunque no pudo evitar que Domusa pusiera el 38-29 con el que se llegó al descanso tras diez minutos en los que las naranjas solo anotaron 11 puntos, un bagaje que debían mejorar.

Las instrucciones en el vestuario no cuajaron, y el Domusa salió mucho más enchufado y a las primeras de cambio redujo las distancias a 5.

Un triple de Isa Latorre pudo ser el punto de inflexión de un Zamarat que necesitaba recuperar su solidez, pero las visitantes ponían velocidad sobre la cancha y se mantenían vivas. El intercambio de golpes no era suficiente como tampoco la ventaja con la que se llegó al último tramo, y es que las zamoranas eran incapaces de controlar el juego de un rival que confiaba cada vez más en sus opciones.

Tras diez minutos más igualados de lo esperado, el marcador reflejaba el 53-44 con el que arrancó el último parcial.

En el Recoletas sabía de la importancia de recuperar la versión de los primeros compases, sabiendo que era probable que Domusa empezase a acusar la falta de gasolina por el desgaste realizado. Las locales se colocaron el mono de trabajo y Ornella ponía el 60-47 a falta de cinco minutos.

A partir de ahí sí supieron atar el triunfo y gestionar bien los últimos minutos para sumar una victoria más sufrida de lo que cabía esperar. Al final un 71-58 más holgado de lo que sucedió realmente en pista. Sin embargo, fue una gran jornada puesto que la derrota de Ferrol deja al Zamarat en lo más alto de la tabla empatado a 13 victorias con las gallegas pero con mejor basketaverage en estos momentos.