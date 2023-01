No pudo Recoletas Zamora estrenar el liderato con triunfo y acabó cayendo en Madrid ante un Sernova Renovables Real Canoe que fue siempre a remolque, con desventajas que llegaron a ser de hasta 20 puntos, pero que no perdió nunca la fe y en el último cuarto, con una excelente defensa y de la mano de Roldán y Rodríguez, consiguió darle la vuelta al partido ante un Recoletas Zamora que luchó hasta el final, pero que no supo frenar a las locales en esa remontada. De hecho, tras la victoria de Baxi, el Zamarat pierde el liderato.

Salió fuerte Recoletas Zamora a la cancha, tratando desde el inicio de hacerse fuerte en la zona e impedir que el rival lanzase con comodidad. Lo consiguió. La presión defensiva de las zamoranas se le atragantó a Sernova Renovables Real Canoe desde el inicio. Las madrileñas lo intentaban, pero una y otra vez se veían forzadas a tiros precipitados. Y por si eso fuese poco, Recoletas Zamora se mostraba intratable también en el rebote defensivo, capturando todo lo que no entraba en el aro y no dando ni una sola segunda oportunidad a las locales. Mientras, Ezeigbo no fallaba en el otro aro y entre una cosa y otra las zamoranas iban abriendo brecha en el electrónico hasta colocar el 0-12 cuando apenas se habían disputado 4 minutos de partido. Conseguían las madrileñas romper su sequía inicial con dos canastas consecutivas, pero un triple de Santana y dos tiros libres convertidos por Latorre volvían a colocar la renta visitante por encima de los 10 puntos (6-17). Sin embargo, lo cierto era que las locales habían despertado de su letargo inicial. El técnico local había movido fichas y sus cambios no tardaron en dar frutos. Sernova Renovables Real Canoe movía mejor el balón y conseguía escapar de la presión de las zamoranas. Las de Ricardo Vasconcelos sufrían cada vez mas y tenían ahora muchos problemas para penetrar en la zona contraria y así, aunque los triples y los tiros libres permitían a las zamoranas mantenerse por delante en el marcador, su ventaja era cada vez mas corta (14-21, minuto 9). Aunque en la recta final las visitantes recuperaban el pulso para volver a irse de 11 puntos (14-25). La vuelta a pista de Latorre había devuelto el control a las naranjas, que en el inicio del segundo cuarto y pese a todos los intentos locales, conseguían mantener el control del partido. Recoletas Zamora marcaba el ritmo y volvía a generar muchos problemas a las madrileñas en las zonas, lo que, junto a un triple de Lahuerta, permitía a las de Vasconcelos abrir la brecha hasta los 16 puntos a falta de 6 minutos para el descanso (16-32). Paraba el partido el técnico local, que movía el banquillo en busca de soluciones. Y las encontraba. Un nuevo cambio de táctica, un juego mas agresivo y rápido y sangre fresca le dieron a las capitalinas lo que necesitaban para volver a meterse en el partido con un parcial de 7-0 en apenas dos minutos (23-32). No conseguían las zamoranas sacudirse ahora la presión local y en los últimos seis minutos del cuarto solo fueron capaces de anotar 3 puntos. Cierto es que, tras ese 7-0, las de Ricardo Vasconcelos se rehacían en defensa y apenas encajaban otros cuatro puntos, pero la sensación ya no era la misma, aunque las visitantes mantenían su ventaja por encima de los diez puntos al descanso (26-37). Sernova Renovables Real Canoe trataba de cambiar la dinámica del partido apretando en defensa tras el descanso. Y lo cierto es que le generó problemas en la zona el equipo local a las zamoranas, que de entrada encajaban un parcial de 5-0 que encendía las alarmas (31-37), pero un triple de Knezevic y otro de Santana devolvían la confianza a las visitantes (34-44, minuto 23). La alero serbia se convertía en el faro de las del Zamarat en estos momentos complicados y gracias a sus genialidades y acierto Recoletas Zamora conseguía volver a abrir la brecha. Santos se sumaba a la reacción visitante con un triple que obligaba al técnico local a pedir un nuevo tiempo muerto (36-52, minuto 27). Había apretado en defensa el equipo de Ricardo Vasconcelos, que con otro triple y un tiro libre a la vuelta del tiempo muerto elevaba su ventaja hasta los 20 puntos (36-56, a 2´33), aunque de ahí al final del cuarto ya no volvió a ver aro el conjunto zamorano, que sin embargo se mantenía firme en defensa y apenas cedía terreno (42-56). Pero el Sernova Renovables Real Canoe no se rendía y salía a por todas en el inicio del último cuarto, apretando los dientes en defensa y encomendándose al acierto de Roldán, que con 7 puntos consecutivos se sumaba al triple de Rodríguez y empataba el partido a 4´29 de la conclusión (59-59). No quedó ahí la cosa y entre las dos conseguían colocar a las locales con cuatro puntos de ventaja (65-61). Restaban 3 minutos para el final y a Recoletas Zamora le tocaba remar contracorriente para salvar un partido que había tenido prácticamente ganado hasta el minuto 30. No se dejaba llevar por los nervios el líder y con un triple de Lahuerta y un tiro libre igualaba el choque (65-65). Sin embargo, a la hora de la verdad, las madrileñas aprovecharon el empuje de los últimos minutos y tiraron de oficio para acabar anotándose el triunfo ante un Recoletas Zamora que no supo frenar la reacción local.