El nuevo amor de Marta Riesco: un "viejo" conocido de Mediaset

Desde que Marta Riesco y Antonio David Flores protagonizasen una de las rupturas más mediáticas que se recuerdan durante los últimos años, la joven ha permanecido lejos de la televisión.

Se dice que la colaboradora y periodista habría sido despedida de forma improcedente en Unicorn Content, pero no será hasta junio cuando conozcamos la decisión judicial al respecto.

Sin embargo, Marta Riesco es ahora protagonista una vez más porque podría haber encontrado el amor. O al menos un romance con otro rostro polémico de Mediaset, el joven Cristian Suescun, hermano de Sofía Suescun: "¿os imaginábais esta dupla? Yo no me lo vi venir. Marta Riesco y Cristian Suescun liados", adelanta en exclusiva la cuenta de Instagram conocida como @lacuernis.

Para confirmar la noticia, el perfil publicó un vídeo en el que se puede ver de forma bastante clara a ambos jóvenes besándose de forma apasionada mientras compartían una noche de fiesta en un conocido local de ocio nocturno.

Marta Riesco no ha tardado en reaccionar a la noticia, dejando claro a través de sus redes sociales que lo único que hizo aquella noche fue disfrutar de la vida: "ayer me lo pasé muy bien, no hace falta que me mandéis más vídeos. Me lo pasé muy bien (...). Ha sido fruto del buen rollismo de anoche". Quien no ha hablado ha sido Cristian Suescun, que ha permanecido al margen de estas imágenes.