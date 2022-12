Ricardo Vasconcelos, técnico del Recoletas Zamora, aseguró ayer que tanto él como su equipo tienen claro que el partido del domingo es “muy importante” para que las naranja puedan “acabar primeras en la liga regular”. Un duelo ante Baxi Ferrol en el que el entrenador luso espera que su equipo “defienda” a un alto nivel y muestre “el carácter competitivo” del que hizo gala en Ardoi en la jornada anterior.

“Tenemos claro que este es un partido a ganar e importante con la idea de acabar primeras en la liga regular. En nuestra casa es clave vencer para mandar el mensaje de que este equipo está en camino de poder acabar primero”, destacó ayer Vasconcelos sobre la contienda ante Baxi Ferrol.

Para el técnico luso, las claves para poder mandar ese mensaje también son evidentes. “Defender bien y controlar el partido desde esa defensa”, señaló el entrenador, explicando: “hay que neutralizar sus puntos fuertes y estos son el posteo de jugadoras pequeñas, que es el equipo que más tira desde lejos y el rebote, pues carga hasta con cuatro jugadoras cada lanzamiento”. Virtudes que espera minimizar intentando “apretar bastante en defensa, controlar lo que el rival quiere hacer, subir el balón lo más rápido posible y hacer correr a Ferrol al contragolpe, pues aunque se repliegan bien sufren”. Y, como no, “cerrar el rebote defensivo” pues “eso será clave”.

Carácter naranja

Otro de los puntos importantes que Ricardo Vasconcelos espera que su equipo ponga en pista este domingo es el “carácter competitivo” del que han hecho gala las naranja en esta liga. Un aspecto que, según detalló el luso, brilló la pasada semana y fue determinante para el triunfo en Ardoi.

“El choque de la pasada semana era muy difícil porque, con seis jugadoras disponibles y dos con problemas físicos serios, no es fácil preparar ni jugar partidos. Son cosas que a la larga pasan factura y la semana pasada fue muy dura, con un partido muy complicado tanto mental como físicamente”, comentó Vasconcelos, añadiendo: “pero hay que ser positivo y tener ese carácter competitivo que tiene el equipo es importantísimo. Ese carácter que te hace afrontar una semana difícil, no jugar bien y remontar... creo que no se puede pedir más. Es ese carácter el que se busca cada día y el que hace que todas las jugadoras aporten y sumen para llegar a donde hay que llegar”.

Una garra y autoestima que el luso espera vuelva a notarse ante el líder pues aunque “esta semana de entrenamientos ha sido mejor y tanto Ángela como Bintou han podido ayudar más”, Recoletas Zamora llega al duelo en una situación física similar a la de la jornada anterior.