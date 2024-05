Vuelve la carrera del Cerco de Zamora, en favor de la Asociación de Esclerosis Múltiple

Un año más, y van nueve, la Asociación Zamorana de Esclerosis Múltiple (AZDEM) organiza su carrera popular con el apoyo de Fundación Caja Rural de Zamora, Diputación de Zamora, Ayuntamiento de Zamora y la Cámara de Comercio entre otras muchas entidades. Una prueba que ya forma parte del calendario deportivo de cientos de zamoranos y zamoranas. Bajo el lema “una carrera, muchas metas” la prueba tiene dos objetivos: por un lado, conseguir fondos para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esclerosis múltiple en la provincia y la de sus familias y, por otro, visibilizar una enfermedad que afecta a muchas personas y que necesitan una serie de apoyos y servicios como los que ofrece AZDEM.

Desde la Asociación confían en repetir el número de participantes de ediciones anteriores, algo más de mil personas inscritas en 2023, lo que permite recaudar fondos que ayudan al desempeño diario de AZDEM. “Zamora es una provincia solidaria que se vuelca con causas como la nuestra y solo podemos estar profundamente agradecidas”, defienden desde la organización.

Inscripciones abiertas

Todas las personas interesadas pueden inscribirse ya en la IX Carrera del Cerco de Zamora, organizada por AZDEM, a través de su página web, de la plataforma smartchip o en la caseta que la Asociación abrirá en la calle Santa Clara de la capital desde el 24 de mayo –viernes- hasta el 31 de mayo –viernes- de 12h a 14h y de 18h a 20h.

El coste de inscripción es de 6 euros que serán destinados a los fines sociales y solidarios de AZDEM, una entidad sin ánimo de lucro. Gracias a las aportaciones de empresas e instituciones patrocinadoras y colaboradoras, todos los participantes recibirán una camiseta conmemorativa de la prueba, vale para una formación online gratuita, agua y fruta.

El único 5K compensado de España

Dos minutos y veinte segundos separan la salida de las mujeres de la de los hombres en la categoría 5K. Esa diferencia de tiempo permite compensar las desigualdades físicas entre ambas categorías permitiendo que compitan en la misma clasificación general. Este factor de corrección está extraído de la diferencia entre las mejores marcas masculinas y femeninas del ránking nacional, lo que favorece una prueba más vistosa, competida e interesante para todas las personas participantes y espectadoras.

El próximo 2 de junio, a las 10:30 horas (caminantes y patinadores) tienen una cita con el deporte y con la solidaridad sin salir de Zamora. Una carrera urbana, con un recorrido precioso junto a la muralla de la ciudad y el Duero y que se convierte, año tras año, en una de las pruebas preferidas por multitud de deportistas. La prueba principal comenzará a las 11:30 horas y, tras ella, será el turno de niños y jóvenes a las 12:00 horas. Deporte y causas sociales para todos los públicos.

Toda la información de la carrera en nuestra página web o en nuestras redes sociales (Facebook, X e Instagram).

Cartel EL CERCO / cedida

Una enfermedad crónica

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad crónica del Sistema Nervioso Central. Está presente en todo el mundo y es una de las enfermedades neurológicas más comunes entre la población de 20 a 30 años. Puede producir síntomas como fatiga, problemas de movilidad, falta de equilibrio, dolor, alteraciones visuales y cognitivas, dificultades del habla, temblor, etc. El curso de la EM no se puede pronosticar, es una enfermedad caprichosa que puede variar mucho de una persona a otra. No es contagiosa, ni hereditaria, ni mortal. Se da con más frecuencia (más del doble) en mujeres que en hombres. Hasta ahora, no se conoce su causa ni su cura, y constituye la segunda causa de discapacidad en población joven en nuestro país.

La EM afecta a 55.000 personas en España, 800.000 en Europa, y 2.8 millones en todo el mundo. A más de 250 familias en Zamora. Esclerosis Múltiple Zamora (AZDEM, https://azdemzamora.es/) es una entidad sin ánimo de lucro declarada de Utilidad Pública, que tiene como finalidad la promoción de toda clase de acciones y actividades asistenciales, sanitarias y científicas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas con EM y otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso, cuya actividad principal es la prestación de servicios socio sanitarios a personas con EM y a sus familias en la provincia de Zamora.