La ferretería Mardem de Zamora se salva del cierre: hay relevo

Ferretería Mardem en una imagen de archivo de una campaña de comercio. / L. O. Z.

Cada vez que en el local que ocupa una firma del comercio zamorano leo el cartel de "se traspasa", porque no hay relevo generacional, me llevan los demonios. No está Zamora, no estamos los zamoranos para seguir perdiendo tiendas al ritmo actual. Tiendas que, además, son un emblema para Zamora. Comercialmente hablando, la ciudad no puede descapitalizarse como tampoco puede deshumanizarse de savia puramente zamorana. No puede ser que las franquicias superen al comercio tradicional. Los emprendedores zamoranos tienen mucho que decir en materia tal.

Me ha producido una enorme alegría leer en las páginas de nuestro periódico que "tres meses después de su anuncio de traspaso, un negocio de Zamora vuelve a abrir sus puertas gracias al entusiasmo de una joven emprendedora". Entusiasmo es lo que destila otra joven emprendedora zamorana, Judit Pino, que se embarcó en la hermosa aventura de los libros, impidiendo con su hazaña que la librería más popular de Zamora, Semuret, cerrara definitivamente sus puertas. Admiro profundamente a Judit que me parece una mujer y empresaria de bandera.

Pues bien, otro tanto de lo mismo ocurre con la icónica Ferretería Mardem que, al final, no bajará la trapa de forma definitiva, Ferreteros Zamoranos ha decidido, muy bien decidido, que no estamos para perder tienda alguna y se instala en el conocido local situado en la Plaza de la Constitución. Son tres ejemplos que deben hacernos recobrar la esperanza. Son tres buenos ejemplos que deberían animar, sobre todo a emprendedores y emprendedoras, para iniciarse en aventura tan fantástica.

Zamora no es ese cementerio o esa residencia de la tercera edad que algunos pretenden. Los jóvenes están empezando a sacar músculo. Jóvenes como Iván Álvarez Tamame, que lleva años demostrando su valía, en su caso frente a los fogones. Nada tiene que envidiar a los grandes chefs. Su mejor tarjeta de presentación, las magníficas paellas que elabora y el mejor bacalao que haya probado nunca. Peta todos los días su establecimiento. Ellos, han apostado por la tierra. Gracias.