Isa Latorre, jugadora del Recoletas Zamora, tiene claro que el partido del domingo es importante para el cuadro naranja y también el camino que las naranja deben seguir para superar al Baxi Ferrol. "Defender tiene que ser nuestra gran baza", apuntaba la base en rueda de prensa, consciente de la gran potencia ofensiva con la que cuenta el líder Baxi Ferrol.

Latorre no dudó en reconocer que el partido de este domingo en el Ángel Nieto es uno de los más atractivos del calendario aunque para ella haya "otro par de equipos que va a estar luchando ahí arriba cuando termine la competición" y los duelos frente a ellos sean igual de importantes. "A día de hoy es el equipo a batir, el rival que tenemos en mente y al que hay que ganar el domingo", comentó no obstante la jugadora naranja, que desea vivir un "buen final de año" con victoria ante las gallegas tras el gran partido firmado en Ardoi.

"Soy de las que voy partido a partido. Pudimos remontar el encuentro en Ardoi pese a que costó mucho por ser un rival que estuvo en zona todo el encuentro, jugando en equipo pudimos sacarlo y ahora ya no pensamos en ello, pensamos en Ferrol", comentó ayer la base sobre el último choque de un Recoletas Zamora que debe "seguir en la misma línea" que mostró durante la segunda parte vivida en Navarra. Un tiempo en el que hizo gala de su mayor virtud, la defensa.

"Nuestra principal baza ante el líder tiene que ser la defensa porque sin defensa está claro que no vamos a ganar ante un equipo que mete tantos puntos como Baxi Ferrol. Ir a un marcador alto nos perjudica y sin la defensa podríamos llegar a ello. La prioridad será defender y correr siempre que se pueda", analizó Latorre, destacando que el cuadro de Vasconcelos es "uno de los equipos que mejor defiende en esta liga y de los que menos puntos encaja" siendo "el principal objetivo" defender bien ante Baxi Ferrol para luego "jugar con más frescura en ataque".

En cuanto al hecho de ser el partido que abre las puertas a unas ansiadas vacaciones para las jugadoras y la posible incidencia del choque, Isa Latorre apuntó a su carácter y amor por el baloncesto para señalar que no le preocupa para nada ese factor. "Soy muy competitiva y si no me dan vacaciones tampoco me importa. Lo primero es el partido del domingo, luego habrá días de desconexión aunque, en mi caso, siempre trabajo un poco en ese tiempo y nunca llego a desconectar totalmente", indicó.