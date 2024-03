El alcalde de Cobreros niega que haya consultorios clausurados en el municipio

El alcalde de Cobreros, Luis Miguel López Fernández, abrió la sesión extraordinaria sobre el único punto del orden del día, sobre el estado de los consultorios. Hasta en cinco ocasiones afirmó durante la sesión plenaria que, tras la reunión convocada con Sanidad, "a día de hoy, no hay ningún consultorio clausurado, ninguno". El alcalde del grupo Futuro añadió además que "se van a hacer todas las mejoras que nos ha dicho Sanidad", a la vez que precisó que "no nos ha dado plazo ni nada, pero se van a hacer".

El portavoz de la oposición, Alejandro Fernández García del Partido Popular, cuestionó el tiempo que se va a tardar "¿10 años?". Hemos estado mirando para adaptar todos los accesos para minusválidos que es lo que más falta tiene". La concejala popular, Carmen Fernández Mostaza, apuntó a que los consultorios "no pueden ser legales porque no están adaptados".

El portavoz popular interpeló que si no están clausurados "tienen que tener licencia", a lo que el alcalde de Cobreros contestó que "no vamos a entrar en eso si Sanidad dice que sí y tú que no, saben ellos". Tras esa contestación no permitió a la concejala Carmen Fernández intervenir señalando al portavoz de su grupo. "¿Entonces me retira la palabra?" preguntó la concejala.

Por último el portavoz del PP presentó por escrito la intervención de su grupo para incorporar al acta. La primera cuestión que planteó fue la nulidad de la sesión al no haber sido notificada con dos días hábiles de antelación. En segundo lugar cuestionó el procedimiento de notificación "discriminando sistemáticamente" a Carmen Fernández.

En cuanto a la convocatoria hizo otra salvedad que ese pleno no es el que solicitó su grupo, al no hacer mención en ningún momento a la petición que se cursó para debatir el estado de los consultorios del municipio. "Es un pleno que ha convocado el alcalde". Respecto a consultorios, la intervención por escrito el pleno "es el resultado de la presión de los concejales del Grupo Popular, así como por parte de los médicos".

Señaló al alcalde de Cobreros de "querer vender la moto" porque aunque comunicó que los problemas de calefacción están resueltos esa misma mañana en Castro de Sanabria solo había un radiador para toda la sala de espera del edificio. En San Miguel no había ningún sistema de calefacción en la sala de espera.

Deficiencias

En el consultorio de San Miguel "hay una escalera de madera en y estado de grave deterioro" con peligro de accidente, recogió por escrito. Para el PP "nos preocupa que no quiera gastar el dinero del Ayuntamiento en arreglar los consultorios" tras aprobar un presupuesto municipal de 800.000 euros.

El coste económico de adecentar siete consultorios, para los 13 pueblos del municipio, es el cuatro por ciento del presupuesto. Alejandro Fernández reiteró que 7 consultorios no tienen licencia salvo el de Cobreros.

Fernández fue directo "¿es tan difícil ir a una tienda, comprar dos radiadores, ponerles un programador, ponerlos en los enchufes y se encienda unas horas antes?". La situación del consultorio de San Miguel: "dos sillas y ninguna fuente de calor".